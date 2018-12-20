Додон о своем участии в выборах, народном движении и коалиции-2019

Национальное народное движение и возможный состав высшего законодательного органа: Додон рассказал, при каких условиях во второй половине 2019-го могут пройти внеочередные выборы в парламент.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что объявит в январе, будет ли он принимать участие в выборах в парламент от Партии социалистов, которой он руководил до избрания главой республики.

По его словам, единственная партия, которая может получить парламентское большинство, - это социалисты. Это подтверждают все социологические опросы. Как отметил президент, в будущем парламенте будет три политические силы – социалисты, демократы и блок правых.

"Включусь ли я в электоральную гонку, решение объявлю 20-24 января. Скорее всего, посоветуюсь с гражданами, которые сформируют народное движение в поддержку государственности и президента", - сказал Додон на большой пресс-конференции в четверг.

По его мнению, если социалистам не достанется парламентское большинство, то, вероятно, в стране могут пройти внеочередные парламентские выборы во второй половине 2019 года.

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Национальное народное движение

Как отметил Додон, в течение двух лет на посту президента, он делал все, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в стране, потому что считает, что существуют большие риски.

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"Но прошло два года, и сейчас мы проходим Рубикон. Больше это не может продолжаться. Поэтому я решил согласиться с инициативой граждан создать национальное народное движение "Сильный президент – сильная страна", которая будет представлена в каждом районе и каждом населенном пункте", - сказал Додон на большой пресс-конференции в четверг.

По его словам, это национальное народное движение направлено на защиту государственности. "В течение 30 дней это народное движение будет создано. В середине января я приглашу представителей районов и населенных пунктов сюда в администрацию президента, чтобы обсудить, как действовать дальше", - отметил Додон.

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Он подчеркнул, что больше не намерен терпеть все то, что продолжалось в течение двух лет, а именно действия парламента, правительства, Конституционного суда в отношении института президента.

Возможна ли коалиция в будущем парламенте?

Президент отметил, что не видит в высшем законодательном органе нового созыва какого-либо объединения.

"Не думаю, что в будущем парламенте будет коалиция. Не думаю, что социалисты пойдут на коалицию с кем-то. Не вижу, с кем. С Демократической партией?.. С Майей Санду (глава партии PAS - ред.) и Андреем Нэстасе (лидер партии DA- ред.)? Скорее всего, Санду с Нэстасе пойдут на коалицию с демократами. Помните фразу: "Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус". Так сделают и они", - отметил Додон.

Выборы в парламент Молдовы впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.