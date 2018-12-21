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Конституционный суд

Парламент "отодвинул" президента Молдовы от проблем обороны

© Photo: http://constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1359&t=/Media/Noutati/Curtea-a-oferit-interpretari-ale-unor-dispozitii-constitutionale-i-a-efectuat-controlul-constitutionalitatii-unei-hotarari-a-Parlamentului
Политика
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Конституционный суд решил, что депутаты могут принимать стратегию национальной обороны страны без одобрения главы государства: в администрации президента прокомментировали вердикт КС.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Парламент Молдовы имеет право принимать стратегии национальной обороны без согласования с президентом, постановил Конституционный суд страны (КС).

"В области нацобороны парламент обладает эксклюзивными полномочиями. Он принимает документы в области национальной обороны в рамках Конституции, принятие стратегии национальной обороны входит в область полномочий парламента", - заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

Он отметил, что президент страны имеет право принимать только те меры в области национальной безопасности, которые позволены ему по закону, и в настоящий момент он не несет ответственности за оборону страны.

Президент Молдовы Игорь Додон провел экскурсию по недавно открытому после реставрации зданию администрации главы государства.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон провел экскурсию по зданию администрации президента Молдовы - фото

Решение суда является окончательным и вступает в силу с момента его оглашения.

Администрация президента озвучила свою позицию на этот счет.

"Конституционный суд до сих пор идет по определенной позиции, которая чуть-чуть отходит непосредственно от того текста, который предусмотрен Конституцией. Президент является ответственным за целостность, независимость и суверенность Молдовы, он является и главнокомандующим армии", - заявил советник президента Максим Лебединский.

Логично, по мнению чиновника, что любой акт, предусматривающий стратегию или политику в плане обороны республики, должен быть скоординирован или принят с одобрения президента.

В администрации главы государства не согласны с решением Конституционного суда.

"Мы считаем, что стратегия национальной обороны не может быть принята решением парламента, в процессе ее утверждения должен активно участвовать президент и Высший совет безопасности", - добавил советник.

Ранее президент Игорь Додон обратился в Конституционный суд за уточнением по поводу того, какими полномочиями обладает он как глава государства в области обороны. Поводом для обращения стало принятие парламентом в июле Национальной стратегии обороны и Плана действий по реализации национальной стратегии обороны на 2018-2022 годы без одобрения президента как Верховного главнокомандующего.

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