Заочный приговор: экс-лидеру Приднестровья дали 16 лет тюрьмы

Евгению Шевчуку также выписали штраф в размере 36 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Верховный суд Приднестровья приговорил бывшего президента Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Глава МВД о судьбе Евгения Шевчука>>>

По данным следствия, в 2015 году экс-президент Евгений Шевчук и бывшие члены правительства принимали противоречащие приднестровскому законодательству решения о финансировании заработных плат работникам бюджетной сферы и пенсий в уменьшенном размере.

"Евгений Шевчук был признан виновным в совершении всех инкриминируемых ему эпизодов преступления", - сообщил начальник управления прокураторы Приднестровья Александр Сторожук.

Два эпизода касаются получения взятки в особо крупном размере, еще три эпизода – превышения должностных полномочий, в том числе незаконного удержания 30% зарплат и пенсий.

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Верховный суд лишил Шевчука наград, запретил в течение пяти лет после освобождения занимать государственные должности. Кроме того, судом назначен штраф в сумме 600 миллионов приднестровских рублей (почти 36 миллионов долларов).

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Приговор объявлен Шевчуку заочно, поскольку он находится за пределами Приднестровья. Он покинул территорию региона, когда проиграл президентские выборы, в ноябре прошлого года был объявлен в розыск. А в марте 2018 года уголовное дело было передано в суд.

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