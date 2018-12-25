Скандальные законы 2018-го: год Собаки точно запомнится жителям Молдовы

В год Собаки по восточному календарю молдавские политики спорили, критиковали и ругались, а расхлебывать придется населению страны: список законов, которые всколыхнули общественность.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. В Молдове противостояние в высших эшелонах власти не просто продолжается, а накаляется все больше и больше. За год парламент и правительство не раз временно отстраняли президента, чтобы утвердить те или иные законы, которые вызывали в обществе неоднозначную реакцию и даже осуждение. Это был острый, с точки зрения накала страстей год, - год Собаки по восточному календарю. Все двенадцать месяцев молдавские чиновники то и дело спорили, критиковали друг друга и ругались.

© Sputnik / Miroslav Rotari Конституция ребром: что ждет Молдову в споре президента и парламента

Sputnik вспомнил самые скандальные законы 2018-ого, принятые парламентским большинством.

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Конституционный суд разряжает обстановку?

Большая часть законов, которые принимают в Молдове со скандалами, проходят одну и ту же процедуру. Оппозиция критикует, парламентское большинство голосует, президент Молдовы не соглашается, а Конституционный суд (КС) ставит точку в споре.

Судьи КС неоднократно констатировали невозможность президента Игоря Додона временно исполнять свои обязанности и разрешали промульгировать (от лат. promulgatio — оглашение) законы спикеру парламента Андриану Канду.

Подобная процедура постоянно повторяется в Молдове - с момента избрания Додона президентом.

Итак, к списку.

Запрет российских новостных передач

Поправки в Кодекс о телевидении и радио обсуждались еще в прошлом году, но окончательно их утвердили в начале 2018-ого.

© Sputnik / Сергей Венявский Другие новости: в Молдове вступил в силу запрет российских передач

Изменения касаются запрета на ретрансляцию в республике теле- и радиопрограмм с информационным, аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под запрет попал в первую очередь контент из России. Проект подвергся жесткой критике со стороны общественности, парламентской оппозиции и президента. Но документ подписал спикер парламента, и закон вступил в силу в феврале 2018-ого.

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Любопытная реакция была у посла ЕС в Молдове Петера Михалко. Он заявил, что запрет на ретрансляцию российских новостных и аналитических передач в Молдове не соответствует европейским стандартам демократии. Раскритиковала инициативу и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович. Но - никаких эмоций со стороны чиновничьего аппарата республики. А это весьма нехарактерно для наших "евроинтеграторов", которые привыкли смотреть в рот Брюсселю. Закон действует, и в течение года Координационный совет по теле и радиовещанию (КТСР) оштрафовал несколько местных телеканалов, в числе которых РТР-Молдова и компания/телестудия Space Media.

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Перестановки в правительстве

Кадровые вопросы также не всегда удавалось решить без того, чтобы в спор между президентом, с одной стороны, а также парламентом и кабмином, с другой, не вмешивался Конституционный суд.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Сколько раз Конституционный суд может временно отстранять президента

Еще в самом начале 2018 года со скандалом в состав правительства под руководством Павла Филипа попали семеро чиновников. Президент тогда жестко раскритиковал предложенных кандидатов на министерские посты, назвав их некомпетентными. Несмотря на это, КС в очередной раз разрешил проигнорировать мнение президента. Впрочем, глава республики с легкостью согласился на отставки троих из этих семерых чиновников, а вот с последующими назначениями опять были проблемы. И в спор снова вмешался Конституционный суд.

Некоторых чиновников президент в течение года все же утверждал без участия судей КС.

Высылка дипломатов

В марте 2018 года Молдова ввязалась в дипломатические игры, присоединившись к своеобразному "флешмобу" и объявив персонами нон грата троих российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Таким образом, министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны "проявило солидарность" с Великобританией по инциденту в Солсбери. Впрочем, оппозиционные силы в парламенте республики, а также президент раскритиковали решение МИДЕИ. Этот шаг, по их мнению, влияет не только на имидж нашей страны, но и на интересы государства и народа Молдовы. Общественность также не поняла, зачем республика ввязалась в эти политические игры. Российская сторона ответила на подобные действия молдавских властей симметрично, выслав из Москвы троих дипломатов РМ.

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Республиканский стадион

Кишинев лишился территории Республиканского стадиона, расположенной в самом сердце молдавской столицы.

© Sputnik / Osmatesco На что потратят деньги от продажи Республиканского стадиона – ответ премьера

Участок в пять с лишним гектаров с подачи парламента, но вопреки мнению президента, ушел под строительство нового здания посольства США. Таким образом, офис американского диппредставительства в Молдове войдет в тройку самых крупных посольских комплексов в мире.

Депутаты решили передать землю по рыночной стоимости. Но какую сумму государство получит в результате этой сделки, до сих пор неизвестно. А ведь многие годы жители столицы ждали, что Республиканский стадион отремонтируют.

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День Победы и День Европы объединили

Еще одна спорная инициатива, утвержденная парламентом без согласия президента, - законопроект о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы. Сначала чиновники долго тянули с обсуждением этой инициативы. В итоге проект утвердили совсем недавно, в канун зимних праздников.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: в Молдове День Победы был, есть и будет

Выборы близко…

Поправки в Трудовой кодекс уже опубликованы в официально вестнике Monitorul Oficial 12 декабря и, таким образом, вступили в силу.

Было и много других законов, принятых парламентом в обход президента. К примеру, новый Кодекс о телерадиовещании, вводящий, как считают в администрации президента, цензуру СМИ вопреки Конституции; два закона о переподчинении карабинеров премьеру.

Декан факультета международных отношений Университета имени Константина Стере Павел Мидриган подчеркнул, что подобная практика не встречается в Европе – это молдавское ноу-хау. По его мнению, конфронтация власти и оппозиции или между самыми важными силами в стране – очень плохой пример иностранных партнеров.

А политолог Корнелиу Чуря считает, что такая ситуация может продолжаться до 24 февраля.

"В случае, если Демпартия сохранит за собой парламентское большинство, то до следующих президентских выборов", - сказал Чуря.