Приднестровский вопрос и Рождество: Додон встретится с Красносельским

Повестка встречи Додона и Красносельского согласована сторонами, но не разглашается: политики обсудят актуальные вопросы отношений между Кишиневом и Тирасполем.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский проведут встречу во вторник, 25 декабря.

Программа не разглашается. Однако известно, что повестка согласована обеими сторонами, и разговор будет посвящен актуальным вопросам отношений между Кишиневом и Тирасполем.

Ранее Красносельский отметил, что в ходе беседы тема реинтеграции приднестровского региона рассматриваться не будет.

"Приднестровская сторона не собирается обсуждать ни один вопрос, связанный с реинтеграцией. Я готов обсуждать любые вопросы, только не реинтеграцию", - подчеркнул он.

© Sputnik / Miroslav Rotari Приднестровский вопрос накануне выборов: Игорь Додон озвучил свою позицию

Намеченная на 25 декабря встреча президента Молдовы с лидером Приднестровья станет пятой по счету. Первая состоялась 4 января 2017 года в Бендерах, а через три месяца, 30 марта, прошла и вторая - в загородной резиденции молдавского руководителя в Голерканах. Третью руководители провели также в Бендерах 25 апреля 2018 года. Четвертая встреча состоялась 6 сентября этого года в загородной резиденции президента Молдовы в Кондрице. А пятая пройдет в Бендерах, 25 декабря, когда жители Молдовы отмечают Рождество.

Итоги встречи Додона и Красносельского: экология, Патриарх и экономика>>>

Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова – по новому и по старому стилю - 25 декабря и 7 января. Различия в юлианском и григорианском календарях и стали причиной того, что в правительственном праздничном календаре появилось два Рождества.