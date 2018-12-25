Встреча Додона и Красносельского: что обсуждают лидеры Молдовы и Приднестровья

В Бендерах во вторник проходит встреча президента Молдовы и лидера Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 25 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В здании администрации города Бендеры во вторник проходит встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, в повестку включены вопросы о реализации достигнутых договоренностей между Кишиневом и Тирасполем.

"Основные темы, предложенные приднестровской стороной к обсуждению, – вопросы в области телекоммуникаций и политически мотивированных уголовных дел", - отметили в пресс-службе.

© Sputnik / Irina Leahova Красносельский пояснил важность связи Приднестровья с правым берегом

Стороны рассчитывают определить конкретные действия, чтобы решить существующие проблемы между сторонами по приднестровскому урегулированию. Остается в повестке и вопрос миротворчества.

Перед официальной частью встречи руководители посетили с экскурсией Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь в селе Кицканы.

Президент Молдовы подарил Кицканскому монастырю икону Божьей Матери, которую поднял на вершину горы Афон в августе этого года. Там же икона была освящена.

"На обоих берегах Днестра у нас одни и те же духовные ценности, и единая православная церковь – неотъемлемая часть Русской православной церкви", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Также Додон и Красносельский посетили Бендерскую крепость. На территории известной фортификации в этом году был разбит Александро-Невский парк. Лидеры побывали в храме Александра Невского, а также в часовне, открытие которой ранее приурочили к столетию со дня расстрела семьи Романовых.