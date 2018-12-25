Шесть из восьми: о чем говорили Додон и Красносельский

ТИРАСПОЛЬ, 25 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах во вторник состоялась встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера. По окончанию руководители прокомментировали ее результаты.

Что реализовали и что осталось претворить в жизнь

"Мы провели очень детальный дружеский разговор о результатах, которые были достигнуты в этом году. В целом, думаю, год прошел очень хорошо. Есть конкретные результаты, которые жители левого и правого берегов Днестра увидели, чувствуют", - сказал президент Молдовы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Киселев: звонки в Приднестровье станут в несколько раз дешевле

Додон отметил несколько самых важных договоренностей. Это решение по транзитным нейтральным номерам для автотранспорта Приднестровья, а также проблема связи, решение по которой недавно принял молдавский парламент.

"Я уже подписал данный закон. Он вступит в силу в ближайшие дни. Уверен, что мы должны двигаться такими же темпами в будущем году", - подчеркнул он.

Молдавский президент также обратил внимание на то, что из восьми пунктов, которые на уровне руководителей были обозначены в начале января 2017 года, реализовали шесть, и очень важно их внедрение. По его словам, осталось еще два пункта – закрытие политически мотивированных уголовных дел и свобода передвижения граждан.

"Также мы сегодня обсуждали подходы к решению экономических проблем (банковская система и другие). Повестка встречи очень плотная, и мы будем двигаться по этой повестке", - уверил Додон.

Договоренности между сторонами, как норма жизни

Вадим Красносельский рассказал о том, что часть встречи была посвящена обсуждению вопросов телекоммуникаций, прекращению уголовных дел с политической мотивацией.

"Я рад, что проведена большая работа. Если 2017-й был годом достижения договоренностей, то 2018-й – годом их реализации. Но есть, конечно, вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Убежден, благодаря совместной работе у нас все получится", - подчеркнул лидер Приднестровья.

© Sputnik / Irina Leahova Красносельский пояснил важность связи Приднестровья с правым берегом

Красносельский также отметил значимость внедрения достигнутых между сторонами договоренностей.

"Можно подписать все, что угодно, главное – заставить механизм работать, и сделать каждую договоренность нормой жизни", - сказал он.

Нынешняя встреча двух лидеров стала пятой за последние два года и третьей в 2018-м. За прошедший год также состоялись около 30 встреч политических представителей и более 80 заседаний рабочих групп, куда входят эксперты с обоих берегов Днестра.