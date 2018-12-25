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Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский

Встреча на Рождество: Додон и Красносельский обсудили приднестровский вопрос

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Итоги пятой встречи президента Молдовы и приднестровского лидера: достигнутые договоренности, обсуждение отношений с Россией и важность сохранения миротворческой миссии на Днестре.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подвел итоги рабочей встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, которая состоялась во вторник в Бендерах. Стороны считают целесообразным созвать в ближайшее время переговоры в формате "5+2".

Переговоры по приднестровскому урегулированию

Додон с Красносельским обстоятельно поговорили о перспективах переговорного процесса по Приднестровью. В частности, они обсудили программу по укреплению доверия. Об этом сообщил кишиневский лидер.

Встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
Шесть из восьми: о чем говорили Додон и Красносельский

"Поддержал активную работу различных диалоговых площадок, в том числе на уровне общественных институтов, для обсуждения социально-значимых тем, представляющих общественный интерес для широкого круга людей с обоих берегов Днестра", - отметил Додон.

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На встрече стороны обозначили общую позицию по формату переговоров "5+2". В них участвуют Кишинев и Тираспол как стороны конфликта, России, Украины, ОБСЕ - в качестве посредников, а Евросоюз и США как наблюдатели.

Отношения с Россией

Додон и Красносельский обменялись мнениями и по поводу достигнутых договоренностей с Россией. Политики обговорили вопросы облегчения миграционного режима для жителей Молдовы. Также стороны обсудили новые возможности развития торговых отношений с РФ после снятия с 1 января 2019 года таможенных пошлин на ряд товарных позиций молдавской сельхозпродукции. Это, по мнению президента Молдовы, "представляет интерес и для экономических агентов Приднестровского региона".

Важность миротворческой миссии

Додон сообщил, что на встрече еще раз отметили, что действующий формат миротворческой миссии на Днестре оправдал себя. Его поддерживают в Кишиневе и в Тирасполе.

Президент Республики Молдова Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: надо вернуться к обсуждению политического решения по Приднестровью

"В этом году были определенные вызовы в данном направлении, но совместными усилиями их удалось преодолеть без каких-либо серьезных осложнений, в том числе благодаря тому, что жители обоих берегов поддерживают шаги по укреплению мира и стабильности в нашей стране", - отметил президент Молдовы.

Праздничная атмосфера

Эта встреча Додона и Красносельского стала пятой по счету. Первая состоялась 4 января 2017 года в Бендерах, а через три месяца, 30 марта, прошла и вторая - в загородной резиденции молдавского руководителя в Голерканах. Третью руководители провели также в Бендерах 25 апреля 2018 года. Четвертая встреча состоялась 6 сентября этого года в загородной резиденции президента Молдовы в Кондрице. А пятая - 25 декабря, когда жители Молдовы отмечают Рождество. Республика - одна из немногих стран, где Рождество празднуют 25 декабря и 7 января, то есть по григорианскому и по юлианскому календарю. Молдавский президент признался, что он и его семья, как и большинство граждан, отмечают Рождество традиционно 7 января.

Свою поездку на территорию Левобережья глава республики начал с посещения Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря в селе Кицканы. Там Додон поговорил с Красносельским о православных традициях и судьбе этого храма. Молдавский президент подарил монастырю икону Божьей Матери, которую освятил на Афоне в августе уходящего года.

"На обоих берегах Днестра у нас одни и те же духовные ценности и единая Православная церковь – неотъемлемая часть Русской Православной церкви", - отметил президент Молдовы.

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