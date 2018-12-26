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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон рассказал, чего ждут друг от друга Тирасполь и Кишинев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Молдавский президент и лидер Приднестровья не обсуждали политическое урегулирование приднестровского вопроса на встрече 25 декабря.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что приднестровская сторона пока еще не готова к обсуждению сценариев и принципов воссоединения страны. Поэтому во вторник в Бендерах он и лидер Приднестровья Вадим Красносельский не обсуждали политическое урегулирование приднестровского конфликта.

По словам главы республики, сейчас Кишинев и Тирасполь сконцентрированы на других не менее важных вопросах, решения которых ждут жители правого и левого берегов Днестра.

Встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
Шесть из восьми: о чем говорили Додон и Красносельский

Додон напомнил, что из восьми пунктов, которые на уровне руководителей были обозначены в начале января 2017 года, реализованы шесть, и их внедрение очень важно. По его словам, осталось еще два пункта – закрытие политически мотивированных уголовных дел и свобода передвижения граждан.

Додон: надо вернуться к обсуждению политического решения по Приднестровью>>>

"Два вопроса из восьми остались нерешенными. Затронули повестку и на следующий год. Вопросов много… Обсуждаем", - сообщил Додон журналистам в среду.

В марте 2017 года администрация президента Молдовы обнародовала проект документа из восьми пунктов, которые включены в пакет по решению проблем жителей обоих берегов Днестра. Среди обозначенных пунктов:

  1. Восстановление стационарной телефонной связи и согласование функционирования мобильной связи;
  2. Применение на практике механизма подтверждения дипломов о высшем образовании;
  3. Согласование порядка оформления и выдачи автомобильных номеров на транспортные средства для жителей Приднестровья;
  4. Обеспечение свободного передвижения населения обоих берегов Днестра, включая должностных лиц;
  5. Восстановление действовавшего механизма обработки сельхозугодий для жителей сел Дубоссарского района;
  6. Согласование механизма функционирования учебных заведений в Приднестровье;
  7. Обсуждение процедуры и конкретных сроков введения моратория на производство сторонами возбужденных уголовных дел в отношении соответствующих должностных лиц;
  8. Согласование даты открытия моста через Днестр и соответствующего механизма обеспечения его эксплуатации и безопасности при содействии ОКК.

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