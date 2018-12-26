Додон рассказал, чего ждут друг от друга Тирасполь и Кишинев

Молдавский президент и лидер Приднестровья не обсуждали политическое урегулирование приднестровского вопроса на встрече 25 декабря.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что приднестровская сторона пока еще не готова к обсуждению сценариев и принципов воссоединения страны. Поэтому во вторник в Бендерах он и лидер Приднестровья Вадим Красносельский не обсуждали политическое урегулирование приднестровского конфликта.

По словам главы республики, сейчас Кишинев и Тирасполь сконцентрированы на других не менее важных вопросах, решения которых ждут жители правого и левого берегов Днестра.

Додон напомнил, что из восьми пунктов, которые на уровне руководителей были обозначены в начале января 2017 года, реализованы шесть, и их внедрение очень важно. По его словам, осталось еще два пункта – закрытие политически мотивированных уголовных дел и свобода передвижения граждан.

Додон: надо вернуться к обсуждению политического решения по Приднестровью>>>

"Два вопроса из восьми остались нерешенными. Затронули повестку и на следующий год. Вопросов много… Обсуждаем", - сообщил Додон журналистам в среду.

В марте 2017 года администрация президента Молдовы обнародовала проект документа из восьми пунктов, которые включены в пакет по решению проблем жителей обоих берегов Днестра. Среди обозначенных пунктов: