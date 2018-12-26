В правительстве Молдовы утвердили неожиданные отставки и назначения

Отзыв посла, отставка главы Национальной кассы соцстрахования и назначение нового руководителя этой структуры: в конце года члены кабмина решили провести рокировки.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Кадровые перестановки произошли на последнем заседании правительства Молдовы в 2018 году: члены кабмина утвердили ряд отставок и назначений.

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Так, в отставку отправили главу Национальной кассы социального страхования Лауру Греку. Она занимала этот пост с мая 2016 года и решила уйти из ведомства по собственному желанию. Вместо нее структуру возглавила депутат парламента Молдовы от фракции Демпартии, председатель комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Валентина Булига. До того, как попасть в парламент, Булига возглавляла министерство труда, социальной защиты и семьи.

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Дмитрий Парфентьев, который ранее руководил Национальной медицинской страховой компанией, назначен на четыре года генеральным директором Нацагентства исследований и развития.

А еще члены правительства в среду решили отозвать посла Молдовы в Италии и Мальте Стеллу Стынгач. Это решение связано с тем, что истек срок ее полномочий на посту диппредставителя.