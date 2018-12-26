Выборы в парламент Молдовы: известны первые результаты жеребьевки

Центризбирком определил предварительные номера в избирательном бюллетене для демократов, социалистов, блока ACUM и коммунистов.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Первые четыре политические партии подали в среду документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах в парламент Молдовы, намеченных на 24 февраля 2019 года. На заседании ЦИК определили их предварительные порядковые номера в избирательном бюллетене. Первыми в списке - демократы. Вторыми стали блок ACUM, третьими – коммунисты, а четвертыми – социалисты.

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Выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК

В среду, 26 декабря, начался этап регистрации кандидатов. Как заявила глава ЦИК Алина Руссу, первыми пакет документов подали представители Демократической партии страны, которой на данный момент принадлежит парламентское большинство. Вторыми документы для регистрации кандидатов на пост депутата парламента Республики Молдова от национального избирательного округа принесли в ЦИК члены Партии социалистов (ПСРМ), третьими - представители электорального блока ACUM (в него входят партии PAS и DA), а четвертыми - Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ).

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Центризбиркому в течение семи дней предстоит принять решение о регистрации или отказе в регистрации их электоральными конкурентами.

Как будет выглядеть бюллетень

Кандидатов вносят в избирательный бюллетень по итогам жеребьевки. Ее организуют ежедневно в 17.00.

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"По итогам жеребьевки политформирования получили сегодня следующие позиции в избирательном бюллетене: первая в списке - Демократическая партия Молдовы, второй номер в бюллетене - за блоком ACUM (партии PAS и DA), на третьей позиции - Партия коммунистов Республики Молдова, а на четвертой - Партия социалистов Республики Молдова", - сказала Руссу.

Выборы и референдум в один день

Выборы в парламент Молдовы впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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В этот же день, 24 февраля, пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса: