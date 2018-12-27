Канду: когда румынский язык может появиться в Конституции Молдовы

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Мнение граждан, считающих молдавский государственным языком Молдовы, нельзя игнорировать, заявил спикер парламента республики Андриан Канду.

Канду отметил, что часть населения республики и лично он считает, что государственный язык в стране - румынский. Впрочем, есть и те, кто думает иначе.

"Да, это правда, что в Молдове есть внушительное число граждан, считающих, что язык называется молдавским. Их мнение нельзя игнорировать. Но в тоже время есть решение Конституционного суда, которое на законодательном уровне регулирует роль румынского языка в правовой системе", - сказал Канду.

Конституционный суд (КС) Молдовы в декабре 2015 года высказался о том, что государственным языком в республике является румынский. Основанием для такого решения стал вывод КС о том, что текст Декларации о независимости Молдовы, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Урекян: румынского языка в Конституции Молдовы не будет

Языковые споры

Тема названия государственного языка поднималась неоднократно в парламенте республики. Даже в этом году депутаты успели поспорить, на каком же языке они разговаривают – молдавском или румынском. И хотя обсуждение по этому проекту затягивались до последнего, в итоге инициативу даже не включили в повестку заседания парламента.

Что говорят люди

Многочисленные социологические опросы показывают, что большинство граждан Молдовы выступает против изменения в Конституции страны названия государственного языка республики с молдавского на румынский. Кроме того, большая часть граждан страны против присоединения страны к соседней Румынии.

Что стоит за попытками изменить Конституцию Молдовы>>>

Но есть и официальные данные. Согласно последней переписи населения, 56,7% жителей Молдовы заявили, что их родной язык — молдавский, а 23,5% — румынский. Комментарии в плане цифр излишни…