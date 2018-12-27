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Парламент Молдовы

Прогноз на 2019 год: что будет после выборов в парламент Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (78)
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Как сформируется коалиция после выборов в парламент республики, будет видно по результатам голосования, заявил спикер парламента республики.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. "Никогда не говори, "никогда": Демократическая партия Молдовы (ДПМ) не готова твердо сказать, с кем она сможет сформировать коалицию в будущем парламенте.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Выборы в парламент Молдовы: кто займет депутатские кресла
Об этом заявил в четверг на большой пресс-конференции спикер высшего законодательного органа страны, вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

Политический прогноз на 2019 год

По его словам, выборы в парламент должны быть свободными и корректными, чтобы их признали на международном уровне, утвердил Конституционный суд, и в течение трех месяцев появилось правительство.

"Как будут сформированы коалиции, что произойдет после парламентских выборов, будет видно по результатам выборов и математического подсчета", - сказал он.

Выборы в парламент Молдовы в 2019 году пройдут по новым правилам>>>

С кем демократы пойдут на союз

По закону, у новоизбранного парламента есть три месяца на то, чтобы утвердить состав правительства.

"Демпартия будет открыта к тому, чтобы сформировать коалицию, которая выступит за развитие и стабильность Республики Молдова. Конечно, европейская интеграция останется нашей целью", - пояснил Канду.

Говоря о возможной коалиции с социалистами, спикер парламента отметил: "Мы разные". Он рассказал, что не представляет, как демократы будут обсуждать с социалистами программу правительства.

"Нам ближе блок ACUM (куда входят PAS-DA - ред.) или другие прозападные партии/депутаты, которые могут попасть в парламент. Но дискуссии будут уже после выборов. Выучил одно правило в политике за эти восемь лет – никогда не говори "никогда", - сказал Канду.

Поэтому, как пояснил демократ, они избегают категоричных заявлений.

Что говорит президент

Глава республики Игорь Додон ранее заявлял, что не видит в парламенте нового созыва какого-либо объединения.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В ЦИК рассказали, что ждет жителей Молдовы на выборах в парламент и референдуме
"Не думаю, что социалисты пойдут на коалицию с кем-то. Не вижу с кем. С Демократической партией?.. С Майей Санду (глава партии PAS - ред.) и Андреем Нэстасе (лидер партии DA- ред.)?", - сказал Додон. По его мнению, скорее всего, Санду с Нэстасе пойдут на коалицию с демократами.

Выборы в парламент Молдовы

Первые четыре политические партии подали в среду, 26 декабря, документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах в парламент Молдовы. На заседании ЦИК определили их предварительные порядковые номера в избирательном бюллетене. Первые в списке - демократы. Вторыми стали блок ACUM, третьими – коммунисты, а четвертыми – социалисты. В четверг документы в ЦИК подала "Партия "Шор". Ее предварительный порядковый номер в бюллетене пятый.

Во сколько обойдутся жителям Молдовы выборы в парламент>>>

Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля 2019 года. Они впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (78)

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