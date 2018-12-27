Выборы в парламент: предварительный список партий-кандидатов пополнился

Их теперь пятеро: в ЦИК рассказали, как выглядит список потенциальных электоральных конкурентов на выборах в парламент республики.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Политическая партия "Шор" подала в четверг в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве электорального конкурента на выборах в парламент Молдовы, сообщили в ЦИК.

© Sputnik / Witalij Belousow Выборы в парламент Молдовы: известны первые результаты жеребьевки

В этот же день определился и предварительный порядковый номер этого политформирования в избирательном бюллетене. Партия "Шор" будет пятой в электоральном списке.

Ранее в ходе жеребьевки определились предварительные порядковые номера в избирательном бюллетене для четырех партий, которые первыми подали документы в ЦИК в среду, 26 декабря. Первая в электоральном списке - Демократическая партия Молдовы, второй номер в бюллетене - за блоком ACUM (партии PAS и DA), на третьей позиции - Партия коммунистов Республики Молдова, а на четвертой - Партия социалистов Республики Молдова.

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Центризбиркому в течение семи дней предстоит принять решение о регистрации или отказе в регистрации их электоральными конкурентами.

Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля 2019 года. Они впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.