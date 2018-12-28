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Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Беларуси А. Лукашенко

Путин и Лукашенко проведут переговоры 29 декабря

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Российский и белорусский лидеры продолжат в субботу обсуждать темы, которые были на повестке дня их совместной встречи 25 декабря.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся в Москве 29 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Завтра по договоренности двух президентов с рабочим визитом в Москву приедет президент Белоруссии Лукашенко. И завтра же состоятся переговоры Путина и Лукашенко, будет продолжено обсуждение тех тем, которые были на повестке дня встречи, которая была днями ранее в Москве", - сообщил Песков журналистам в пятницу. 

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Песков напомнил, что президенты двух стран после встречи в Кремле поручили создать рабочую группу. "Мы надеемся, что к моменту встречи двух президентов уже эта группа межведомственная будет сформирована. И президенты в продолжение разговора, который был начат ранее, смогут уже определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать", - сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, лидеры двух стран продолжат говорить о том, как быть с договором 1999 года (договор о создании Союзного государства), обсуждать финансовые темы.

"Есть много вопросов, которые нужно и можно обсуждать. А главное, что очень многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне, и только с высшего уровня может быть спущена ориентировка в какую сторону работать этой рабочей группе", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что главными темами встречи станут обсуждение договора и налогового маневра, Песков сказал: "в том числе, да".

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