Референдум в Молдове: ЦИК зарегистрировал первых двух участников

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Первые два участника республиканского консультативного референдума зарегистрированы Центральной избирательной комиссией в пятницу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Прогноз на 2019 год: что будет после выборов в парламент Молдовы

Так, Демократическая партия Молдовы будет агитировать "за", а Партия коммунистов Республики Молдова - "против".

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Утверждены и лица, ответственные за финансирование, а также представители этих двух политформирований с консультативным правом голоса в ЦИК на весь электоральный период.

"Для участников референдума избирательная кампания начинается с момента их регистрации", - отметили в Центризбиркоме.

Республиканский консультативный референдум пройдет 24 февраля. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?

Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

В этот же день в республике намечены выборы в парламент республики. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.