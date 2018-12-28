Референдум в Молдове: ЦИК зарегистрировал первых двух участников

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Первые два участника республиканского консультативного референдума зарегистрированы Центральной избирательной комиссией в пятницу.
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Утверждены и лица, ответственные за финансирование, а также представители этих двух политформирований с консультативным правом голоса в ЦИК на весь электоральный период.
"Для участников референдума избирательная кампания начинается с момента их регистрации", - отметили в Центризбиркоме.
Республиканский консультативный референдум пройдет 24 февраля. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:
- Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
- Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?
В этот же день в республике намечены выборы в парламент республики. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.