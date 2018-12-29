Слово не воробей - собраны самые громкие цитаты политиков Молдовы в 2018

Гимпу и корова, Канду и ЕС, Раду и уголовники, Шалару и средневековье – высказывания политиков Молдовы, запомнившиеся нам на весь 2018-й.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Вот и подходит к концу 2018 год, который каждой стране запомнился многими явлениями, в том числе и высказываниями местных политиков. Sputnik составил свой список "цитат и афоризмов" сильных мира сего, молдавского.

На первом месте – спикер парламента Молдовы Андриан Канду, который после гибели более 60 человек в результате пожара в российском Кемерово заявил:

"Мы все видели, что произошло в России из-за несоблюдения правил. Подобный случай в прогрессирующем государстве Европейского союза не произошел бы, потому что там действует закон, а люди работают изо дня в день".

Второе место досталось бессменному производителю вербальных перлов в нашей стране – Михаю Гимпу. Когда Майя Санду заявила, что введет для создания политического блока "фильтр на неподкупность", главный либерал произнес:

"Кто такая Майя Санду для меня? Бог? Может, ей стоило бы пройти тест передо мной? Я основатель Народного фронта, боролся за национальное возрождение, принес независимость. Мне проходить фильтр Майи Санду?! Чья бы корова мычала!".

Третьего места удостоен Анатол Шалару, который уже давно откололся от своей альма-матер, Либеральной партии, но продолжает вонзать ножи в спину своего бывшего друга и соратника. Вот что сообщил Шалару совсем недавно по поводу ухода Михая Гимпу с посла главы ЛП:

"Он (Гимпу – ред.) думал, что Дорин Киртоакэ не будет претендовать на должность, возможно, он надеялся, что его (Киртоакэ – ред.) арестуют до выборов. Вот он и заявил, что мы живем не в средневековье, и должность председателя не передается по наследству. Он понял, что шансов у него нет. Он ездил по районам, как мне сказали люди из ЛП, он пытался их подкупить. Он увидел, что ничего не получилось, и ушел, поскольку будущего у него больше в ЛП нет".

А вот что заявила нынешний министр здравоохранения, труда и соцзащиты Силвия Раду, будучи на посту и.о. мэра Кишинева:

"Пока я — мэр, пусть и временный, в мэрии уголовникам места не будет".

Эту мысль Раду озвучила в связи уголовным делом на бывшего главу столичного управления транспорта и путей сообщения Игоря Гамрецкого. В мэрии его не действительно оставили, но на свободе он, согласно окончательному решению суда, все-таки, пребывает.

Нельзя пройти и мимо этого высказывания, принадлежащего председателю Партии коммунистов Владимиру Воронину:

"Из всех плановых, положенных по закону регламентных заседаний парламента, было проведено только 52%. Из поступивших почти 1900 законопроектов, парламент рассмотрел только 1000. То есть высший законодательный орган из четырех лет два года бездельничал", - заявил председатель ПКРМ.

Принесет ли год 2019-й новые бессмертные вербальные творения молдавских политиков? Поживем - увидим.