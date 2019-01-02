Выборы в парламент Молдовы: ЦИК зарегистрировал первых конкурентов

Регистрация не без скандалов: в Центризбиркоме разгорелся спор по поводу списков одного из электоральных конкурентов.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых электоральных конкурентов для участия в парламентских выборах.

© Sputnik / Мирослав Ротарь ЦИК напомнил о предварительной регистрации для участия в выборах

Речь идет о Демократической партии Молдовы (53 кандидата), Партии социалистов Республики Молдова (54 кандидата), Партии коммунистов Республики Молдова (41), а также об электоральном блоке ACUM, в который входят члены партий PAS и DA (54).

Были определены порядковые номера. Первые в электоральном списке - демократы, второй номер в бюллетене - за блоком ACUM, на третьей позиции - коммунисты, а на четвертой - социалисты.

Жаркие споры в Центризбиркоме разгорелись в ходе обсуждения документов, представленных блоком ACUM. В списки этого электорального конкурента были включены двое членов партии, которая не входит в этот блок. Речь идет о либерал-демократах Марии Чобану и Ионе Тергуцэ. По этой причине один из членов ЦИК Юрие Чокан проголосовал против.

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На этом же заседании члены Центризбиркома зарегистрировали электоральную символику, утвердили представителей с консультативным правом голоса и ответственных за финансы лиц (казначеев) со стороны электоральных конкурентов.

Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля. Они впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев. В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса: