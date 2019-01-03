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Кишинев разделили до марта на округа

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (80)
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Подготовка к выборам в парламент Молдовы идет полным ходом: в ЦИК уже подсчитали, сколько избирателей будет в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Кишинев разделен на 11 одномандатных избирательных округов для выборов в парламент Молдовы, которые намечены на 24 февраля.

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Речь идет об округах 23 – 33, карта которых покрывает как районы города, так и пригородные населенные пункты.

Одномандатный округ номер 23 включает в себя избирательные участки с номерами 1-14, 16, 20-22, 24, 27, 58, 64-70 в столичном секторе Ботаника. По данным ЦИК, в этом округе насчитывается порядка 56 тысяч избирателей.

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В одномандатном округе номер 24 находятся избирательные участки с номерами 17-19, 23, 25, 26, 28-30, 32-35, 37, 38, 41-52, 54, 56 и 61 в секторе Ботаника. Общее число избирателей в этом округе составляет порядка 57 тысяч человек.

Одномандатный округ номер 25 включает избирательные участки как на Ботанике, так и в Центре столицы. Речь идет об избирательных участках номер 16, 31, 36, 39, 40, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 124, 125, 127-134, 140-150, 156 и 157. Общее число избирателей в этом округе составляет более 55 тысяч человек.

В одномандатном округе номер 26, который включает центральный сектор и Буюканы, числится свыше 55 тысяч избирателей. Здесь размещены избирательные участки с номерами 93, 95, 97-112, 135-139, 151-155.

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Избирательный округ номер 27 включает в себя избирательные участки с номерами 71-92, 94, 96 и 247 сектора Буюканы. Общее число избирателей в округе превышает 56 тысяч человек.

Одномандатный округ номер 28 охватывает столичный сектор Рышкановка, который включает избирательные участки с номерами 202-210, 224-239. Общее число избирателей составляет 55,6 тысячи человек.

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В одномандатном округе номер 29 насчитывается более 55 тысяч избирателей. Он охватывает столичный секторы Рышкановка и Центр. Здесь находятся избирательные участки с номерами 113-123, 126, 200, 201, 211-213, 240-246, 248-253.

Одномандатный округ номер 30 включает в себя избирательные участки с номерами 158-165, 167, 173-188 в секторах Центр и Ботаника. Общее число избирателей составляет 58,2 тысячи человек.

В одномандатном округе номер 31 насчитывается порядка 60 тысяч избирателей. Здесь размещены избирательные участки с номерами 166, 168-172, 189-199, 214-223 в секторах Рышкановка и Чеканы.

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Одномандатный округ номер 32 включает в себя избирательные участки в пригородах Кишинева: в коммуне Бубуечь - с номерами 285-288; в Будештах - номер 289 и 290; в Чореску - номер 291-294; в Колонице - номер 308 и 309; в Кондрице - номер 310; в Крикова - номер 259-261, в Крузештах - номер 295; в Гидигиче - номер 311 и 312; в Гратиештах - номер 296-298; в Ставченах -  номер 299-302; в Тогатин – номер 303; в Вадул-луй-Водах – номер 274-277, а в Ватре – номер 278. Общее число избирателей в этом округе составляет 56, 4 тысячи человек.

Одномандатный округ номер 33 включает в себя избирательные участки из столичных пригородов с номерами 279-284 из Бачой; с номерами 254-258 из Кодру; №262-268 из Дурлештах; с номерами 269-273 в Сынжере; с номерами 304-307 в Трушенах. Общее число избирателей в этом округе составляет свыше 60 тысяч человек.

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Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля. Они впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев. В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум. 

В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

  • Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
  • Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?
Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (80)

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Теги:
Молдова, Парламент, Выборы
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