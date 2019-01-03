Сюрпризы в ЦИК: почему комиссия отложила свое решение

Мнения членов Центризбиркома разделились во время обсуждения вопроса о регистрации партии "Шор" в качестве электорального конкурента.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Регистрация политической партии "Шор" в качестве электорального конкурента отложена Центризбиркомом. Причина - политформирование не учло все процедуры, касающиеся выдвижения кандидатов.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Кишинев разделили до марта на округа

В ЦИК попросили уточнить полномочия главы партии по согласованию, утверждению и выдвижению кандидатов на пост депутата.

Глава Центризбиркома Алина Руссу заявила, что члены комиссии вернутся к этому вопросу на одном из последующих заседаний, как только станет понятна ситуация с полномочиями лидера партии.

Из семи присутствующих на заседании членов ЦИК четверо проголосовали за регистрацию партии "Шор" в качестве электорального конкурента, двое воздержались и один высказался против.

"До 24 января мы находимся на этапе подачи документов. Поэтому выявленные несоответствия могут быть устранены... Партия имеет право скорректировать ошибки и подать новое заявление", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, в целом политформирование выполнило все предусмотренные законом условия по подготовке и подаче документов в ЦИК для регистрации.

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