Молдова под колпаком: откуда берутся сказки о "руке Москвы"

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. В феврале в Молдове состоятся парламентские выборы. И чем ближе день выборов, тем больше нервотрепки, и все громче звучат голоса тех, кто озабочен угрозой возможного иностранного вмешательства в электоральный процесс. То и дело обозреватели забираются на крепостную стену, и приставив ко лбу ладонь козырьком, зорко вглядываются в восточный горизонт – чу, не слышны ли копыта иностранной конницы?
Не туда смотрели! Развернитесь, граждане. На востоке все тихо, а вот с западной стороны грохот, пыль и крики — это нам вовсю стучат тараном в предвыборные ворота.
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Первые новогодние деньки принесли тревожную весть: иностранное вмешательство в Молдове — это не миф, а самая что ни на есть правда. Причем подтвержденная документами, что редкость в наше время, когда никто не любит оставлять никаких следов.
В Молдове развернули сеть антироссийской пропаганды
Разоблачительных документов на свет Божий вывалилось много. Не просто пакет, а целый чемодан — хакеры из сетевой группировки Anonymous опубликовали в интернете новую партию документов британского государственного проекта Integrity Initative. Среди них и подробные планы — распространение антироссийской пропаганды в Молдове, контроль над молдавским информационным пространством, влияние на исход парламентских выборов.
По размаху этот скандал можно сравнить с тем, как если бы в подвале молдавского парламента вдруг нечаянно обнаружили многоэтажный бункер, набитый иностранными шпионами, с фабрикой по производству термоядерного оружия на втором этаже и гриль-баром с тайскими рабынями-массажистками на четвертом.
К вторжению в Молдову британская Integrity Initative готовилась давно и всерьез, судя по таблицам с подробным перечнем запланированных мероприятий, их целями, задачами и ожидаемыми результатами. Из документов следует, что антироссийской пропагандой, слежкой за журналистами, манипулированием общественным мнением и воздействием на процесс парламентских выборов в Молдове занимается не один человек и не десять, а целый "кластер".
К дискредитации России привлекают всех, от политиков до прессы
Вот, например, один из документов, в котором обозначены приоритеты для кластеров Integrity Initative и для британских сотрудников по Молдове. Это большая таблица с планом работы по "противодействию России" на 2018-2019 годы.
Там есть есть и пункты про привлечение местных экспертов, и планы по регулярному выпуску аналитических материалов. И пункты о заграничных командировках для обучения журналистов, активистов и волонтеров.
В документах видны следы долгой и тщательной работы, где даже указаны форматы освещения событий в стране. Предлагается распространять мнение, что внутренняя ситуация в Молдове "используется для создания российского и русскоязычного влияния в странах ЕС".
К распространению антироссийской пропаганды в Молдове, судя по планам, привлекаются буквально все — начиная от политиков и общественных деятелей, которые ищут "руку Москвы", до масс-медиа, газет, интернет-изданий и общественных организаций, которые будут эти заявления распространять.
От контроля над ТВ до внедрения в армию — сеть проникает повсюду
Вот другой документ, смета для молдавского телеканала, одного из тех, которые привлечены к работе в русле антироссийской пропаганды.
Там уже указываются конкретные суммы — кому, сколько и за что. Список затрат обширен и подробен — расходы на перевод на русский язык и титрирование видео (для привлечения русскоязычной аудитории). В списке финансирования — и расходы на рекламу в социальных сетях (кто там рассказывал о "российских фабриках троллей в соцсетях"?).
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И даже — о, ужас, о позор — зарплата для человека, который будет заниматься сбором пожертвований через интернет. Видимо, речь идет о призыве к пользователям соцсетей и к зрителям скинуться на финансирование "независимого телеканала". Помните, как Михай Гимпу ходил с кепкой, объявив сбор средств на предвыборную кампанию Киртоакэ? Очень мило, очень трогательно выглядят такие вещи.
А вот еще документ — прямо мороз по коже, общая задача для всех "кластеров". Там говорится о "вовлечении местных ведомств, отвечающих за военные силы, для увеличения их интереса в том, чтобы присоединиться к информационной войне и сотрудничать с кластерами и другими подразделениями". Один из ожидаемых результатов такой деятельности — "обучение в национальных военных организациях: увеличение человеческих ресурсов, которые внесут вклад в работу Integrity Initiative".
Простите, но когда иностранная организация начинает внедрять своих агентов в "ведомство, отвечающее за военные силы", это называется "шпионаж".
Запад обвиняет Россию в том, чем занимается сам
После этого как-то по новому воспринимаются заявления прозападных политиков и общественных деятелей Молдовы о "руке Москвы" и "русском влиянии". Очень забавно слушать какого-нибудь деятеля из телевизора, одновременно листая "методичку", по которой он, очевидно, работает. Это как в театре, когда смотришь пьесу, перелистывая сценарий, и точно знаешь, что скажет актер в следующую секунду.
Очевидно, что в Молдове британским проектом Integrity Initative создана огромная, хорошо проплаченная, профильтрованная спецслужбами пропагандистская машина. И это пугает, потому что одна из целей здесь — парламентские выборы в Молдове, к которым проявляют большой интерес. Среди "слитых" в сеть документов можно найти и аналитические записки о предвыборых раскладах, и список мероприятий по контролю над предвыборной кампанией и ходом голосования.
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И вот ведь какой цинизм, основная задача этой машины, которая переваривает огромные деньги, чтобы манипулировать общественным мнением в Молдове — обвинение России в "ведении пропаганды" и "попытках влияния на информационное пространство".
Тем, кто с пафосом рассуждает о "советской тоталитарной пропаганде" после прочтения документов британского государственного проекта "Integrity Initiative" надо коллективно утопиться в реке Бык — от зависти и бессилия. Таких высот манипулирования общественным мнением не удавалось в истории добиться еще никому.
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