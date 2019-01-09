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Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип, архивное фото.

Пятеро министров и вице-премьер уходят из правительства Филипа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (84)
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Министры, которые оставляют свои посты, чтобы принять участие в парламентских выборах: стали известны имена тех, кто заменит чиновников в правительстве.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Ушли на время: пятерых министров и вице-премьера в правительстве под руководством Павла Филипа заменят генеральные госсекретари. Причина таких перестановок – решение этих чиновников баллотироваться в качестве кандидатов в депутаты от Демпартии на выборах в парламент Молдовы. По закону министры и вице-премьеры не могут совмещать свои обязанности на этих постах и участвовать в электоральной гонке.

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Кто решил уйти

Из девяти министерств пять останется без руководителей. На время избирательной кампании свои посты покинут глава МВД Александр Жиздан, руководитель Минздрава Силвия Раду, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук, министр образования, культуры и исследований Моника Бабук и глава Минэкономики Кирилл Габурич. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник также примет участие в избирательной гонке.

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По закону чиновники приостанавливают работу в правительстве с момента их регистрации в качестве электоральных конкурентов.

Кто будет руководить

Полномочия чиновников, которые решили вступить в электоральную гонку, перейдут генеральным государственным секретарям. Таким образом, за штурвал МВД встанет генеральный госсекретарь Симион Карп, Минздрава – Борис Гылкэ, Минсельхоза – Юрие Ушурелу, министерства образования, культуры и исследований – Игорь Шаров, а Минэкономики – Юлия Костин. Обязанности вице-премьера по реинтеграции перейдут главе политического бюро по реинтеграции Мариану Герману.

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А вот Павел Филип продолжит руководить правительством. Дело в том, что премьер-министр не попадает в число тех чиновников, которые обязаны сложить полномочия на время избирательной кампании.

До выборов осталось чуть больше месяца

Выборы в парламент Молдовы состоятся 24 февраля. Голосование пройдет по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум. 

В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

  1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
  2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?
Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (84)

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Теги:
министры, Филип, правительство
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