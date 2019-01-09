Выборы в парламент Молдовы: ЦИК расширил список электоральных конкурентов

Партия "Шор" официально может принимать участие в избирательной гонке: по партийному списку этого политформирования проходит 51 кандидат.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы зарегистрировала политическую партию "Шор" в качестве электорального конкурента. За это решение проголосовали шестеро членов Центризбиркома, а один воздержался.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Последний день регистрации - молдавским избирателям надо поспешить

По спискам политформирования проходит 51 кандидат. В этот же день ЦИК утвердил электоральную символику партии, ее представителя с консультативным правом голоса и казначея.

"К этому моменту на выборы в парламент Молдовы официально зарегистрировано пятеро конкурентов - партий и блоков", - заявила глава ЦИК Алина Руссу.

Ранее в ЦИК отложили регистрацию партии "Шор" и попросили уточнить полномочия главы партии "Шор" по согласованию, утверждению и выдвижению кандидатов на пост депутата.

Первых электоральных конкурентов Центризбирком зарегистрировал 2 января. Речь идет о Демократической партии Молдовы (53 кандидата), Партии социалистов Республики Молдова (54 кандидата), Партии коммунистов Республики Молдова (41), а также об электоральном блоке ACUM, в который входят члены партий PAS и DA (54).

Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля. Они впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.