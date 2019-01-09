16:36 09 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Второй тур выборов президента Молдовы

Выборы в парламент Молдовы: ЦИК расширил список электоральных конкурентов

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (84)
86 0 0

Партия "Шор" официально может принимать участие в избирательной гонке: по партийному списку этого политформирования проходит 51 кандидат.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы зарегистрировала политическую партию "Шор" в качестве электорального конкурента. За это решение проголосовали шестеро членов Центризбиркома, а один воздержался.

Выборы, архивное фото.
© REUTERS / Sergei Karpukhin
Последний день регистрации - молдавским избирателям надо поспешить

По спискам политформирования проходит 51 кандидат. В этот же день ЦИК утвердил электоральную символику партии, ее представителя с консультативным правом голоса и казначея.

"К этому моменту на выборы в парламент Молдовы официально зарегистрировано пятеро конкурентов - партий и блоков", - заявила глава ЦИК Алина Руссу.

Ранее в ЦИК отложили регистрацию партии "Шор" и попросили уточнить полномочия главы партии "Шор" по согласованию, утверждению и выдвижению кандидатов на пост депутата.

Первых электоральных конкурентов Центризбирком зарегистрировал 2 января. Речь идет о Демократической партии Молдовы (53 кандидата), Партии социалистов Республики Молдова (54 кандидата), Партии коммунистов Республики Молдова (41), а также об электоральном блоке ACUM, в который входят члены партий PAS и DA (54).

Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля. Они впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (84)

По теме

Кишинев разделили до марта на округа
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Празднование Рождества в России - самые яркие фотокадры
Любители зимнего купания искупались в Байкале и загорали на снегу
"Водичка-то теплая" — любители зимнего отдыха искупались в Байкале
Самые мирные страны на земле в 2018 году
Рейтинг самых мирных стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться