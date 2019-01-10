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Павел Филип и Андриан Канду

Выборы в парламент Молдовы: должны ли Филип и Канду покинуть свои посты

CC0 / Parlamentul Republicii Moldova / Ședința plenară
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (85)
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До парламентских выборов осталось чуть больше месяца - в стране продолжается регистрация электоральных конкурентов. Согласно закону, большинству чиновников придется сложить полномочия на время избирательной кампании, но есть и исключения.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Молдавские чиновники самого высокого ранга могут не складывать полномочия, чтобы принять участие в избирательной кампании. Речь идет о президенте страны, премьере, спикере парламента и депутатах.

город
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Кишинев разделили до марта на округа

Среди электоральных конкурентов, уже зарегистрированных Центризбиркомом и электоральными советами, числятся примары, председатели районов, депутаты, министры, вице-премьер, премьер и спикер парламента.

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Говорит закон

Согласно местному законодательству, лица, зарегистрированные в качестве электоральных конкурентов, обязаны сложить полномочия. Это предусматривает Кодекс о выборах.

Граждане Молдовы, которые в силу занимаемой должности не имеют права быть членами партий или других общественно-политических орга­низаций, а также должностные лица, занимающие ответственное положение, порядок назначения или избрания которых регулируется Конституцией и/или органическими законами, с момента их регистрации в качестве конкурентов на выборах обязаны приостановить свою деятельность в занимаемой должности.

Под действие закона попадают первые заместители премьера, министры и их замы, а также члены правительства, руководители центральных органов публичной власти, председатели районов, примары, преторы и их замы.

А вот президент Молдовы, премьер-министр, спикер парламента, а также депутаты не входят в список тех чиновников, которые обязаны сложить полномочия на время избирательной кампании.

На выборы идут

К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал шесть электоральных кандидатов – партий и политических блоков, которые смогут принять участие в избирательной гонке. Речь идет о Демократической партии, Партии социалистов, блоке ACUM (в него входят партии PAS и DA), Партии коммунистов, партии "Шор" и политической партии "Народное движение Антимафия". По последней информации, в одномандатных округах зарегистрировано свыше 100 кандидатов.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пятеро министров и вице-премьер уходят из правительства Филипа

Вынужденные перестановки в правительстве

Из девяти министерств пять останутся без руководителей. На время избирательной кампании свои посты покинут глава МВД Александр Жиздан, руководитель Минздрава Силвия Раду, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук, министр образования, культуры и исследований Моника Бабук и глава Минэкономики Кирилл Габурич. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник также передаст свои обязанности и примет участие в избирательной гонке.

По закону чиновники приостанавливают работу в правительстве с момента их регистрации в качестве электоральных конкурентов.

Полномочия чиновников, которые решили вступить в избирательную гонку, перейдут генеральным государственным секретарям. Таким образом, за штурвал МВД встанет генеральный госсекретарь Симион Карп, Минздрава – Борис Гылкэ, Минсельхоза – Юрие Ушурелу, министерства образования, культуры и исследований – Игорь Шаров, а Минэкономики – Юлия Костин. Обязанности вице-премьера по реинтеграции перейдут главе политического бюро по реинтеграции Мариану Герману.

Считаем дни до выборов

Выборы в парламент Молдовы состоятся 24 февраля. Голосование пройдет по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум.

В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

  1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
  2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?
Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (85)

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