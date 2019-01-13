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Выборы. Архивное фото

Выборы в парламент Молдовы: почему каждый получит по четыре бюллетеня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (88)
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В феврале в республике пройдут парламентские выборы и республиканский консультативный референдум: граждан Молдовы на избирательных участках ждет кипа бумаг.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. По четыре бюллетеня для голосования получит каждый избиратель 24 февраля, когда в Молдове запланированы парламентские выборы и республиканский консультативный референдум.

В первом бюллетене гражданам предстоит выбрать партию или электоральный блок, во втором – отдать голос за кандидата по одномандатному округу, а в оставшихся – ответить на два вопроса, вынесенные на плебисцит.

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Порядок включения кандидатов в избирательный бюллетень устанавливается Кодексом о выборах.

"Первый зарегистрированный становится первым в бюллетене для голосования", - отметила глава ЦИК Алина Руссу.

Выборы, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламентские выборы-2019 в Молдове – ждут ли всех сюрпризы

Заявка на регистрацию и, соответственно, включение в электоральную гонку рассматривается Центризбиркомом в течение семи дней. Если в один и тот же день документы подали сразу несколько желающих принять участие в выборах, то вечером организуется жеребьевка. Если кто-то снимает свою кандидатуру с выборов, то следующий за ним в бюллетене занимает его порядковый номер.

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По данным ЦИК, общее число граждан, включенных в государственный реестр избирателей, на начало декабря 2018 года составляет три миллиона 265 тысяч 997 человек. На этих выборах впервые проголосует свыше 52 тысяч молодых людей, которым до 24 февраля исполнилось 18 лет.

Парламент Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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До голосования осталось чуть больше месяца

Выборы в парламент Молдовы состоятся 24 февраля. Голосование пройдет по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум.

В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

  1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
  2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?
Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (88)

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