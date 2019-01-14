Приднестровский регион посетит новый действующий председатель ОБСЕ

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак прибудет с визитом в Приднестровье. Об этом в ходе совещания с приднестровским лидером Вадимом Красносельским рассказал руководитель внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев.

"Намечающаяся встреча - хорошая возможность сверить часы, определить планы на предстоящий год, ведь формат "Постоянного совещания…" является рабочей консультативной площадкой с международным участием", - отметил Игнатьев, которого цитирует пресс-служба приднестровского лидера.

Красносельский также охарактеризовал формат "Постоянного совещания…" (формат "5+2"), как наиболее действенный механизм достижения договоренностей и гарантии их реализации.

"Надо поддерживать рабочие контакты со всеми участниками переговорного процесса, в том числе посредниками и наблюдателями, заручаться их поддержкой. Необходимо продолжить работу по реализации достигнутых договоренностей и быть готовыми к подписанию новых в интересах приднестровцев", – подчеркнул он.

Лидер Приднестровья считает, что в рамках переговоров в формате "5+2" необходимо решать гуманитарные, а также социально-экономические вопросы.

Собеседники отметили, что позиция Приднестровья относительно ритмичности и системности работы существующего механизма неизменна.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, Евросоюз и США как наблюдатели.