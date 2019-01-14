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Приднестровский регион посетит новый действующий председатель ОБСЕ

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Уведомление о визите поступило во внешнеполитическое ведомство Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак прибудет с визитом в Приднестровье. Об этом в ходе совещания с приднестровским лидером Вадимом Красносельским рассказал руководитель внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев.

"Намечающаяся встреча - хорошая возможность сверить часы, определить планы на предстоящий год, ведь формат "Постоянного совещания…" является рабочей консультативной площадкой с международным участием", - отметил Игнатьев, которого цитирует пресс-служба приднестровского лидера.

Красносельский также охарактеризовал формат "Постоянного совещания…" (формат "5+2"), как наиболее действенный механизм достижения договоренностей и гарантии их реализации.

Делегация Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики во главе с государственным секретарем Лукашем Паризеком на встрече в МИД Приднестровья
CC BY 4.0 / Сайт МИД непризнанного ПМР
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"Надо поддерживать рабочие контакты со всеми участниками переговорного процесса, в том числе посредниками и наблюдателями, заручаться их поддержкой. Необходимо продолжить работу по реализации достигнутых договоренностей и быть готовыми к подписанию новых в интересах приднестровцев", – подчеркнул он.

Лидер Приднестровья считает, что в рамках переговоров в формате "5+2" необходимо решать гуманитарные, а также социально-экономические вопросы.

Собеседники отметили, что позиция Приднестровья относительно ритмичности и системности работы существующего механизма неизменна.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, Евросоюз и США как наблюдатели.

Теги:
Мирослав Лайчак, Виталий Игнатьев, Вадим Красносельский, председатель ОБСЕ, формат "5+2", формат 5+2, Приднестровье
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