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Местные выборы

Социалисты настаивают на увеличении числа избирательных участков в России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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На президентских выборах 2016 года граждане Молдовы, находящиеся на территории России, могли проголосовать на 9 участках.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Представители Партии социалистов Молдовы потребовали от правительства и ЦИК увеличить до 100 число избирательных участков на территории РФ, в противном случае пригрозили обратиться в суд.
Парламентские выборы запланированы на 24 февраля 2019 года. Впервые они будут проходить по смешанной избирательной системе. Новые правила предусматривают, что 50 депутатов будет избрана по партийным спискам, а 51 - по округам.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Социалисты напомнили, что на выборах в 2016 году из 99 избирательных участков, открытых за рубежом, в Российской Федерации были сформированы лишь восемь. По официальным данным, сегодня в России живут порядка 400 тысяч молдавских граждан.

"Мы считаем, что участки должны быть открыты пропорционально количеству находящихся за рубежом граждан, по каждому округу. Предлагаем, чтобы на восточном и на западном избирательных округах было открыто по 100 участков и около 30 участков в США и Канаде, чтобы каждый гражданин имел реальную возможность проголосовать", – заявил член партии социалистов и советник президента Максим Лебединский на пресс-конференции в понедельник.

"Если правительство или ЦИК откажутся от соблюдения принципа пропорционального представительства граждан, мы оставляем за собой право оспорить в судебных инстанциях и Конституционном суде эти возможные решения ЦИК и правительства", – подчеркнул Лебединский.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон на пресс-конференции обратился к правительству с просьбой открыть для молдавских граждан в России 150 избирательных участков, чтобы они могли принять участие в парламентских выборах.

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Теги:
увеличение, число, Россия, избирательные участки, ПСРМ
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