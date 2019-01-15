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Заседание Парламента 14.12.2018

В парламенте появятся четыре новых депутата

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Политические маневры в высшем законодательном органе страны: одна из фракций потеряет двух депутатов, а другая приобретет двух парламентариев.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В двух парламентских фракциях на последней стометровке нынешнего состава парламента появится по два новых депутата. Речь идет о фракциях Демократической партии (ДПМ) и Партии коммунистов (ПКРМ). 

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Члены ЦИК во вторник шестью голосами "за" (один воздержавшийся) приняли к сведению заявления об отставке четырех депутатов и проголосовали за инициирование процедуры утверждения мандатов новых парламентариев. Таким образом, мандаты всех четырех новых депутатов должны быть впоследствии утверждены и Конституционным судом.

Депутатские кресла стали вакантными после окончания осенне-зимней сессии 2018 года, когда сложили свои мандаты в связи с назначением на другие должности Марчел Рэдукан, Раиса Апольски, Артур Решетников и Корнелиу Михалаке.

Рэдукан был назначен парламентом директором Совета по конкуренции, Раиса Апольски и Артур Решетников заняли места судей в Конституционном суде, а Корнелиу Михалаке был избран членом КСТР. 

Места этой четверки в парламенте должны быть заняты следующими по номеру кандидатами из избирательного списка партий, по которому они баллотировались на парламентских выборах осенью 2014 года. Поскольку Решетников и Михалаке были избраны в парламент по списку ПКРМ, и лишь затем перешли во фракцию ДПМ, их места займут кандидаты из списка ПКРМ Иван Филимон и Геннадий Морков. На смену депутатам от ДПМ, Апольски и Рэдукану, в парламенте придут Элеонора Граур и Геннадий Брашовски. 

Выборы, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В результате изменится и численность фракций в парламенте. Фракция ДПМ остается с 40 депутатами вместо 42, а у фракции коммунистов будет восемь депутатов.

Срок полномочий законодательного органа 20-го созыва истек 30 ноября 2018 года. Согласно Конституции, мандат парламента продлен до официального созыва нового парламента. В течение этого периода парламент может принимать обычные законы, резолюции, проводить слушания, консультации и проводить парламентский контроль.

Выборы в парламент Молдовы состоятся 24 февраля. Голосование пройдет по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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Теги:
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