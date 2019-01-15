В Приднестровье готовятся к визиту спецпредставителя ОБСЕ

Итальянский дипломат Франко Фраттини не понаслышке знаком с ситуацией в регионе, он поможет новому председателю ОБСЕ разобраться в нюансах.

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. На должность спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака вновь назначен итальянский дипломат Франко Фраттини, а Лайчак прибудет с визитом в Приднестровье в пятницу, 18 января. Об этом рассказал руководитель Миссии ОБСЕ Клаус Нойкирх после встречи с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.

"У нас были наибольшие успехи в исполнении "Берлинского протокола" и пакета из 8 пунктов. Полагаю, что визит господина Лайчака даст возможность обеим сторонам рассказать о своих приоритетах и тех вопросах, которые необходимо будет решать в этом году", – отметил дипломат.

© Sputnik / Irina Leahova Фраттини подвел итоги по приднестровскому вопросу

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам переговорного процесса, над решением которых сторонам необходимо сконцентрироваться в ближайшее время.

"Ближайший год будет достаточно непростым ввиду электоральных процессов в Молдове. Несмотря на это, приднестровская сторона намерена сохранить хорошую динамику диалога, чтобы проблемы и дальше решались в интересах людей исходя из приоритетности социально-гуманитарных вопросов", – сказал Игнатьев.

Франко Фраттини был спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в 2018 году, когда эту организацию возглавляла Италия. В нынешнем году руководство ОБСЕ перешло Словацкой Республике. Действующим председателем стал министр иностранных дел Мирослав Лайчак.