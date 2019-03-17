Сколько человек в Молдове проголосует на выборах президента Украины

На территории Молдовы для граждан Украины будет открыто два избирательных участка — в Кишиневе ( здании посольства) и в консульстве в городе Бельцы.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Около 70 тысяч украинцев, проживающих в Молдове, могут принять участие в предстоящих президентских выборах. Такие данные приводятся в пресс-службе посольства Украины в Кишиневе. Президентские выборы в соседней стране пройдут 31 марта.

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"Согласно реестру граждан Украины, имеющих право голосовать, 68 тысяч человек проживают в Республике Молдова. Наибольшая их часть находится на левом берегу Днестра — до 54 тысяч граждан", - сообщила пресс-служба посольства.

Там уточнили, что на территории Молдовы будет открыто два избирательных участка — в Кишиневе ( здании посольства), а также в консульстве в городе Бельцы.

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В день выборов избирательные участки будут открыты в 8:00 (9:00 мск), а закроются в 20:00 (21:00 мск).

На пост главы Украины претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

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