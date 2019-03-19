Могерини: Евросоюз считает Молдову важным партнером

Министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза обсудили ситуацию, которая сложилась в нашей стране после выборов.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. В Евросоюзе считают Молдову важным участником в Восточном партнерстве, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета министров Европейского союза.

ЕС будет внимательно отслеживать ситуацию в Молдове после выборов>>>

"Молдова для нас является ключевым партнером в Восточном партнерстве, десятую годовщину которого мы собираемся отметить в мае", - заявила Могерини.

Она добавила, что Евросоюз продолжит поддерживать реформы в стране и будет внимательно наблюдать за процессом формирования нового правительства после парламентских выборов.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Евросоюз вот "нерушимый", а в Молдове мало верят Западу

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было.

Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Ранее в Евросоюзе заявляли, что выборы в Молдове показали необходимость выполнения рекомендаций ОБСЕ и Венецианской комиссии для приведения законодательства в соответствие с международными стандартами.

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