Влах сообщила президенту Молдовы о ситуации в Гагаузской автономии

Всего за один день до официального старта избирательной кампании решением Народного собрания Гагаузии были аннулированы выборы главы региона, назначенные на 19 мая этого года.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Депутаты Народного собрания перенесли дату выборов башкана автономии на 30 июня, несмотря на то, что в сентябре прошлого года сами же назначили голосование на 19 мая. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил этот факт с башканом Гагаузии Ириной Влах.

"Провел рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах, которая проинформировала меня о ситуации в автономии. Всего за один день до официального старта избирательной кампании решением Народного собрания Гагаузии были аннулированы выборы главы региона, назначенные на 19 мая текущего года. Выразил озабоченность в связи с возможной дестабилизацией обстановки в Гагаузии", - написал президент Молдовы Игорь Додон в соцсетях.

Ранее башкан Ирина Влах заявила, что не готова подписывать документы о подобных изменениях без дополнительного изучения.

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