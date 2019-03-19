Тирасполь ждет продолжение диалога с Кишиневом

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский рассказал послу США в Молдове Дереку Хогану о ситуации вокруг переговорного формата "5+2".

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Тирасполь заинтересован в заключении соглашений с Кишиневом и выступает за улучшение политического климата. Об этом лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил в ходе встречи с послом США в Молдове Дереком Хоганом.

"Нас интересуют окончательные решения, реализация ранее достигнутых договорённостей и подписание новых протокольных решений", — приводит пресс-служба слова Красносельского.

Лидер региона выразил надежду, что переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" скоро продолжатся.

Глава американской дипмиссии в свою очередь отметил, что назначение состава новой переговорной группы от Кишинёва полностью зависит от демократических процессов, происходящих в Молдове после выборов.

Ранее посол США встречался с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Глава республики обсудил с Дереком Хоганом политическую ситуацию после утверждения Конституционным судом результатов парламентских выборов. Додон подчеркнул, что на этой неделе подпишет указ о созыве первого заседания нового парламента.

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