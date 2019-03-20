Президент Молдовы подписал указ о созыве нового парламента

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о созыве нового парламента. Об этом он сообщил на брифинге в среду.

"Подписал указ о созыве новоизбранного парламента. Парламент, избранный 24 февраля, собирается на заседание 21 марта, в 13.00", - сообщил Додон.

Кто возглавит первое заседание нового парламента

Первое заседание парламента возглавит социалист Эдуард Смирнов – самый старший из всех депутатов, попавших в новый состав высшего законодательного органа.

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Смирнов родился в 1939 году. К слову, проводить учредительное заседание парламента он будет не в первый раз. Пять лет назад Смирнов не только открывал работу высшего законодательного органа, но и исполнял обязанности спикера парламента с 30 ноября 2014 года по 23 января 2015-ого, когда на этот пост был назначен демократ Андриан Канду.

"На учредительном заседании вновь избранного парламента председательствует старейший по возрасту депутат, а затем, после избрания - председатель парламента или один из его заместителей", - сказано в тексте регламента высшего законодательного органа.

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Новоизбранный парламент собирается на учредительное заседание по созыву президента Молдовы не позднее 30 дней со дня выборов.

Итоги выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представят 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва будет три независимых депутата (от одномандатных округов).

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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