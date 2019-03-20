23:13 20 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.22
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.63
Поиск
Банкноты номиналом 200 молдавских леев

"Золото" партии : у каких политформирований Молдовы миллионные доходы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
249 0 0

В Молдове насчитывается девять партий, чьи ежегодные доходы за последние три года превысили сумму в миллион леев.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы напомнила игрокам, представленным на политическом Олимпе страны, что крайний срок подачи отчетов о финансовом менеджменте партий за 2018 год выпадает на 31 марта.

Банкноты номиналом в 50 и 100 молдавских леев
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Молдаване работают на содержание партий: на что уходят миллионы леев

Согласно местному законодательству, политические партии, годовой доход или годовые расходы которых превышают один миллион леев, обязаны по меньшей мере раз в три года проводить аудит отчетов о финансовом менеджменте. Таким образом, политфомирования должны представить Центризбиркому отчет о финансовом менеджменте за 2018 год и обязательно аудиторский отчет, который в случае получения партиями ассигнований из госбюджета предстоит направить и Счетной палате.

Миллионы для молдавских партийных касс>>>

ЦИК представил и список партий, ежегодные доходы которых за последние три года превысили сумму в миллион леев. Речь идет о девяти политсилах - Демпартии, Партии коммунистов, Либеральной партии, Партии социалистов, партии "Шор", "Нашей партии", Либерально-демократической партии, Партии либерал-реформаторов и Партии "Действие и солидарность" (PAS).

Так как 31 марта выпадает на воскресенье, в ЦИК сообщили, что последний день подачи документов переносится на 1 апреля.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Скоро станет известно, на кого работают некоторые партии в Молдове
Пулбере: партии много говорят о народе, но думают только о своих интересах
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
Жаркие танцы: Наталья Орейро заговорила по-молдавски - эксклюзивные фото
Встреча Кирилла Вышинского и Татьяны Москальковой перед заседанием суда
Вышинский поговорил с Москальковой перед заседанием суда - видео
Население Кишинева
Население Кишинева: цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться