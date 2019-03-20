"Золото" партии : у каких политформирований Молдовы миллионные доходы

В Молдове насчитывается девять партий, чьи ежегодные доходы за последние три года превысили сумму в миллион леев.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы напомнила игрокам, представленным на политическом Олимпе страны, что крайний срок подачи отчетов о финансовом менеджменте партий за 2018 год выпадает на 31 марта.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Молдаване работают на содержание партий: на что уходят миллионы леев

Согласно местному законодательству, политические партии, годовой доход или годовые расходы которых превышают один миллион леев, обязаны по меньшей мере раз в три года проводить аудит отчетов о финансовом менеджменте. Таким образом, политфомирования должны представить Центризбиркому отчет о финансовом менеджменте за 2018 год и обязательно аудиторский отчет, который в случае получения партиями ассигнований из госбюджета предстоит направить и Счетной палате.

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ЦИК представил и список партий, ежегодные доходы которых за последние три года превысили сумму в миллион леев. Речь идет о девяти политсилах - Демпартии, Партии коммунистов, Либеральной партии, Партии социалистов, партии "Шор", "Нашей партии", Либерально-демократической партии, Партии либерал-реформаторов и Партии "Действие и солидарность" (PAS).

Так как 31 марта выпадает на воскресенье, в ЦИК сообщили, что последний день подачи документов переносится на 1 апреля.

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