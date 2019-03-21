Первое заседание парламента: обращение президента и дальнейшие сценарии

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Учредительное заседание нового парламента Молдовы намечено в четверг на 13.00. В повестке речь президента Игоря Додона и доклад председателя Конституционного суда Михая Поалелунжь о результатах выборов и утверждении мандатов избранных депутатов.

Обращение президента

Впервые за два с половиной года на посту главы государства Додон выступит перед депутатами на заседании высшего законодательного органа.

"Решил выступить на учредительном заседании парламента перед депутатами с обращением к нашим согражданам. Попросил секретариат парламента обеспечить надлежащее проведение первого заседания с приглашением дипломатического корпуса", - заявил Додон накануне на брифинге.

Кто проведет первое заседание парламента

Первое заседание парламента возглавит социалист Эдуард Смирнов – самый старший из всех депутатов, попавших в новый состав высшего законодательного органа. Смирнов родился в 1939 году. К слову, проводить учредительное заседание парламента он будет не в первый раз.

Пять лет назад Смирнов не только открывал работу высшего законодательного органа, но и исполнял обязанности спикера парламента с 30 ноября 2014 года по 23 января 2015-ого, когда на этот пост был назначен демократ Андриан Канду.

Что дальше?

Согласно местному законодательству, парламент считается законно сформированным с даты учредительного заседания.

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После этого в парламенте избирается спикер, вице-председатели, а также создается постоянное бюро высшего законодательного органа. В течение 10 дней с первого заседания формируются парламентские фракции.

Как выглядит новый состав парламента

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. По партийным спискам от этого политформирования прошли Ион Чебан, Эдуард Смирнов, Богдан Цырдя, Иванна Коксал, Алла Долинцэ, Виктор Гайчук, Владимир Головатюк, Адела Рэйляну, Корнелиу Фуркулицэ, Виктор Бологан, Владимир Односталко, Раду Мудряк, Владимир Цуркан, Иван Забунов, Петру Бурдужа, Олег Тетеря, Татьяна Кунецки, Гаик Вартанян. По одномандатным округам - Зинаида Гречаная, Ирина Лозован, Владимир Миздренко, Алла Пилипецкая, Александр Усатый, Александр Нестеровский, Олег Савва, Олег Липский, Василе Боля, Влад Батрынча, Адриан Лебединский, Григоре Новак, Александру Жолнач, Кирилл Татарлы, Александр Суходольский, Федор Гагауз и Георгий Пара.

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Второй по численности стала фракция демократов – 30 депутатов. По спискам этого политформирования в парламент прошли Андриан Канду, Константин Ботнарь, Моника Бабук, Василе Бытка, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Владимир Андронаке, Отилия Дрэгуцану, Светлана Ротунду, Виолетта Иванова, Ангел Агаке, Владимир Витюк, Игорь Время. А по одномандатным округам - Олег Сырбу, Ион Леука, Корнелиу Падневич, Еуджениу Никифорчук, Георге Брашовицки, Элеонора Граур, Николае Чубук, Людмила Гузун, Владимир Плахотнюк, Павел Филип, Александр Жиздан, Григоре Репещук, Александру Ботнарь, Генадие Буза, Думитру Дьяков, Ефросинья Крецу и Елена Бакалу.

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Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. По спискам в парламент попали Александр Слусарь, Игорь Гросу, Игорь Мунтяну, Октавиан Цыку, Лилиана Николаесу-Онофрей, Сергей Литвиненко, Кирилл Моцпан, Дину Плынгэу, Оазу Нантой, Мариан Раду, Дойна Герман, Арина Спэтару, Вероника Рошка, Стела Макарь. Депутаты-одномандатники от ACUM: Мария Чобану, Лилиан Карп, Ливиу Вовк, Инга Григориу, Юрие Реницэ, Владимир Боля, Дан Перчун, Михаил Попшой, Андрей Нэстасе, Петру Фрунзе, Майя Санду и Думитру Алаиба.

Еще одной политической силой, прошедшей в парламент, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. По партийным спискам прошли Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску, а по одномандатным округам - Илан Шор и Марина Таубер.

Также в парламенте нового созыва будет три независимых депутата (от одномандатных округов) – Ион Гроза, Александр Олейник и Виорел Мелник.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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