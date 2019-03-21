12:13 21 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Зал заседаний парламента Молдовы

Первое заседание парламента: обращение президента и дальнейшие сценарии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (68)
49310

Согласно закону, парламент считается официально сформированным с даты учредительного заседания высшего законодательного органа страны.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Учредительное заседание нового парламента Молдовы намечено в четверг на 13.00. В повестке речь президента Игоря Додона и доклад председателя Конституционного суда Михая Поалелунжь о результатах выборов и утверждении мандатов избранных депутатов.

Обращение президента

Впервые за два с половиной года на посту главы государства Додон выступит перед депутатами на заседании высшего законодательного органа.

"Решил выступить на учредительном заседании парламента перед депутатами с обращением к нашим согражданам. Попросил секретариат парламента обеспечить надлежащее проведение первого заседания с приглашением дипломатического корпуса", - заявил Додон накануне на брифинге.

Кто проведет первое заседание парламента

Первое заседание парламента возглавит социалист Эдуард Смирнов – самый старший из всех депутатов, попавших в новый состав высшего законодательного органа. Смирнов родился в 1939 году. К слову, проводить учредительное заседание парламента он будет не в первый раз.

Виорел Гырбу
© Sputnik /
Гырбу: Молдова может остаться без парламента на несколько лет

Пять лет назад Смирнов не только открывал работу высшего законодательного органа, но и исполнял обязанности спикера парламента с 30 ноября 2014 года по 23 января 2015-ого, когда на этот пост был назначен демократ Андриан Канду.

Что дальше? 

Согласно местному законодательству, парламент считается законно сформированным с даты учредительного заседания.

Какой может быть возможная коалиция в парламенте>>>

После этого в парламенте избирается спикер, вице-председатели, а также создается постоянное бюро высшего законодательного органа. В течение 10 дней с первого заседания формируются парламентские фракции.

Как выглядит новый состав парламента

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Президент Молдовы Игорь Додон и глава делегации Европейского союза в республике Петер Михалко
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон рассказал, каким видит новый парламент Молдовы

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. По партийным спискам от этого политформирования прошли Ион Чебан, Эдуард Смирнов, Богдан Цырдя, Иванна Коксал, Алла Долинцэ, Виктор Гайчук, Владимир Головатюк, Адела Рэйляну, Корнелиу Фуркулицэ, Виктор Бологан, Владимир Односталко, Раду Мудряк, Владимир Цуркан, Иван Забунов, Петру Бурдужа, Олег Тетеря, Татьяна Кунецки, Гаик Вартанян. По одномандатным округам - Зинаида Гречаная, Ирина Лозован, Владимир Миздренко, Алла Пилипецкая, Александр Усатый, Александр Нестеровский, Олег Савва, Олег Липский, Василе Боля, Влад Батрынча, Адриан Лебединский, Григоре Новак, Александру Жолнач, Кирилл Татарлы, Александр Суходольский, Федор Гагауз и Георгий Пара.

Выборы в Молдове: местные тонкости и большая политика>>>

Второй по численности стала фракция демократов – 30 депутатов. По спискам этого политформирования в парламент прошли Андриан Канду, Константин Ботнарь, Моника Бабук, Василе Бытка, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Владимир Андронаке, Отилия Дрэгуцану, Светлана Ротунду, Виолетта Иванова, Ангел Агаке, Владимир Витюк, Игорь Время. А по одномандатным округам - Олег Сырбу, Ион Леука, Корнелиу Падневич, Еуджениу Никифорчук, Георге Брашовицки, Элеонора Граур, Николае Чубук, Людмила Гузун, Владимир Плахотнюк, Павел Филип, Александр Жиздан, Григоре Репещук, Александру Ботнарь, Генадие Буза, Думитру Дьяков, Ефросинья Крецу и Елена Бакалу.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон озвучил пять возможных сценариев развития событий после выборов

Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. По спискам в парламент попали Александр Слусарь, Игорь Гросу, Игорь Мунтяну, Октавиан Цыку, Лилиана Николаесу-Онофрей, Сергей Литвиненко, Кирилл Моцпан, Дину Плынгэу, Оазу Нантой, Мариан Раду, Дойна Герман, Арина Спэтару, Вероника Рошка, Стела Макарь. Депутаты-одномандатники от ACUM: Мария Чобану, Лилиан Карп, Ливиу Вовк, Инга Григориу, Юрие Реницэ, Владимир Боля, Дан Перчун, Михаил Попшой, Андрей Нэстасе, Петру Фрунзе, Майя Санду и Думитру Алаиба.

Еще одной политической силой, прошедшей в парламент, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. По партийным спискам прошли Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску, а по одномандатным округам - Илан Шор и Марина Таубер.

Также в парламенте нового созыва будет три независимых депутата (от одномандатных округов) – Ион Гроза, Александр Олейник и Виорел Мелник.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (68)

По теме

Социалисты обозначили свою позицию по поводу коалиции в парламенте Молдовы
Брутер: какая коалиция будет создана в парламенте Молдовы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
Жаркие танцы: Наталья Орейро заговорила по-молдавски - эксклюзивные фото
Встреча Кирилла Вышинского и Татьяны Москальковой перед заседанием суда
Вышинский поговорил с Москальковой перед заседанием суда - видео
Население Кишинева
Население Кишинева: цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.