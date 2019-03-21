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Депутаты Партии Шор

Депутаты Партии "Шор" в парламенте Молдовы будут в оппозиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (74)
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Партия "Шор" предложила избрать спикером парламента лидера политформирования Илана Шора.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Депутаты от Партии "Шор" в парламенте Молдовы будут в оппозиции как к правым, так и к левым силам, заявила в четверг на брифинге депутат от этого политформирования Марина Таубер.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Несмотря на обвинения в наш адрес, заявляем сегодня до начала заседания парламента о том, что будем в оппозиции", - сказала она.

По ее словам, депутаты от Партии "Шор" решили быть в оппозиции по отношению как к правым, так и к левым силам.

"Между тем, мы будем конструктивно относится к любой позитивной инициативе, которая направлена на благо граждан", - добавила Таубер.

Она отметила, что несмотря на то, что депутаты будут в оппозиции, они намерены продвигать свои проекты в приоритетном порядке.   

"Учитывая, что Демпартии и Партии социалистов не удалось прийти к общему знаменателю, учитывая, что и блоку ACUM не удалось достичь договоренностей с кем-либо, учитывая, что нет ясности относительно формирования большинства, чтобы парламент как можно быстрее начал продуктивную работу, мы – Партия "Шор" - предлагаем, чтобы наш представитель – председатель партии Илан Шор был избран спикером парламента", - сказала Таубер.

Представитель Партии "Шор" отметила, что это позволит быстрее начать процесс рассмотрения и утверждения законов и избавит от полемики.

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (74)

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