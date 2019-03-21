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Президент Молдовы Игорь Додон на учредительном заседании высшего законодательного органа

Топ-5 тезисов президента Молдовы на первом заседании парламента страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава республики заявил, что примет любое большинство, сформированное законным путем, за исключением коалиции, созданной нелегитимным образом, то есть путем "политического туризма".

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон на учредительном заседании парламента в четверг обратился к новоизбранным депутатам высшего законодательного органа нового созыва и народу.

Президент Молдовы Игорь Додон и глава делегации Европейского союза в республике Петер Михалко
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон рассказал, каким видит новый парламент Молдовы

"Сейчас в Молдове сложилась ситуация, которой не было в течение долгого времени - у страны есть легитимный президент, и легитимный парламент,который получил мандат доверия со стороны молдавского народа. Сейчас наша главная общая задача - сформировать законное правительство, который будет работать в интересах всех граждан Молдовы", - сказал Додон.

По его словам, люди ждут от политиков диалога и консенсуса для изменения ситуации в стране, для нахождения компромисса в национальных интересах.

Додон озвучил пять возможных сценариев развития событий после выборов>>>

"За годы независимости страну покинуло три миллиона человек. Что дальше? Зависит от нас - политиков, и депутатов, в частности", - отметил он.

Глава республики обозначил пять целей перед молдавским политическим классом - восстановить доверие граждан страны к государственным институтам; совершить экономический скачок, путем новой экономической политики, направленной на развитие производства и создание новых рабочих мест; социальное равенство; консолидация государственности и территориальная реинтеграция страны.

"Пятое - Молдова - многонациональная страна, где проживают веками десятки этносов. Вне зависимости от национальности мы все являемся частью молдавского народа и у нас один долг перед нашей общей родиной - Республикой Молдова", - отметил президент.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы прокомментировал выборы в парламент

Додон заявил, что примет любое большинство, сформированное законным путем, за исключением коалиции, созданной нелегитимным образом, то есть путем "политического туризма".

"Ничего не вечно, тем более в молдавской политике, поэтому я прошу вас подумать о том, что люди устали от политической борьбы, поэтому я предлагаю вам сесть за стол переговоров. Я приглашаю лидеров всех партий на консультации по созданию коалиции между партиями, выбранными народом", - сказал Додон.

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе 50 человек по партийным спискам, 51 по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков 8%.

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