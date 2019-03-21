Топ-5 тезисов президента Молдовы на первом заседании парламента страны

Глава республики заявил, что примет любое большинство, сформированное законным путем, за исключением коалиции, созданной нелегитимным образом, то есть путем "политического туризма".

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон на учредительном заседании парламента в четверг обратился к новоизбранным депутатам высшего законодательного органа нового созыва и народу.

"Сейчас в Молдове сложилась ситуация, которой не было в течение долгого времени - у страны есть легитимный президент, и легитимный парламент,который получил мандат доверия со стороны молдавского народа. Сейчас наша главная общая задача - сформировать законное правительство, который будет работать в интересах всех граждан Молдовы", - сказал Додон.

По его словам, люди ждут от политиков диалога и консенсуса для изменения ситуации в стране, для нахождения компромисса в национальных интересах.

Додон озвучил пять возможных сценариев развития событий после выборов>>>

"За годы независимости страну покинуло три миллиона человек. Что дальше? Зависит от нас - политиков, и депутатов, в частности", - отметил он.

Глава республики обозначил пять целей перед молдавским политическим классом - восстановить доверие граждан страны к государственным институтам; совершить экономический скачок, путем новой экономической политики, направленной на развитие производства и создание новых рабочих мест; социальное равенство; консолидация государственности и территориальная реинтеграция страны.

"Пятое - Молдова - многонациональная страна, где проживают веками десятки этносов. Вне зависимости от национальности мы все являемся частью молдавского народа и у нас один долг перед нашей общей родиной - Республикой Молдова", - отметил президент.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы прокомментировал выборы в парламент

Додон заявил, что примет любое большинство, сформированное законным путем, за исключением коалиции, созданной нелегитимным образом, то есть путем "политического туризма".

"Ничего не вечно, тем более в молдавской политике, поэтому я прошу вас подумать о том, что люди устали от политической борьбы, поэтому я предлагаю вам сесть за стол переговоров. Я приглашаю лидеров всех партий на консультации по созданию коалиции между партиями, выбранными народом", - сказал Додон.

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе 50 человек по партийным спискам, 51 по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков 8%.

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