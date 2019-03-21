Только три партии образовали фракции на первом заседании парламента

В первом заседании парламента объявлен перерыв, о возобновлении заседания будет объявлено позже.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Только три партии из представленных в парламенте образовали фракции. Об этом представители политических формирований заявили в ходе учредительного заседания законодательного органа в четверг.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как проходило первое заседание нового парламента Молдовы: онлайн-трансляция

О создании парламентской фракции заявили депутаты от Партии социалистов, Демократической партии и партии "Шор". Председателем фракции ПСРМ стала Зинаида Гречаная, лидером фракции ДПМ - Павел Филип, главой фракции "Шор" - Илан Шор.

Андрей Нэстасе от имени депутатов, избранных от блока ACUM, заявил, что не готов ответить на вопрос о формировании фракции и выйдет с соответствующим заявлением позднее.

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Председательствующий на учредительном заседании парламента Эдуард Смирнов, старейший депутат в нынешнем созыве, констатировал отсутствие парламентского большинства. В заседании парламента был объявлен перерыв до окончания процедуры формирования парламентских фракций.

О дате возобновления заседания будет объявлено позже.

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