22:57 21 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Первое заседание парламента 2019

Как выглядит парламент Молдовы: список всех депутатов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (74)
631 0 0

У Молдовы есть парламент: первое заседание состоялось, сформированы три фракции. Что ждет законодательный орган дальше.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Парламент Молдовы сформирован - в четверг состоялось учредительное заседание высшего законодательного органа страны. Уже образованы и первые фракции. Определиться смогли только три политические силы, из четырех представленных в парламенте - социалисты, демократы и Партия "Шор".

Президент Молдовы Игорь Додон на учредительном заседании высшего законодательного органа
© Sputnik / Miroslav Rotari
Топ-5 тезисов президента Молдовы на первом заседании парламента страны

Председателем фракции ПСРМ стала Зинаида Гречаная, лидером фракции ДПМ - Павел Филип, главой фракции "Шор" - Илан Шор. Андрей Нэстасе, избранных от блока ACUM (в него входят партии PAS-DA), заявил, что не готов ответить на вопрос о формировании фракции и выйдет с соответствующим заявлением позднее.

Додон озвучил пять возможных сценариев развития событий после выборов>>>

После формирования всех фракций в парламенте избирается спикер, вице-председатели, а также создается постоянное бюро высшего законодательного органа. В целом, по закону, парламентские фракции могут быть сформированы в течение 10 дней с момента проведения первого заседания высшего законодательного органа.

Как выглядит парламент

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. По партийным спискам от этого политформирования прошли Ион Чебан, Эдуард Смирнов, Богдан Цырдя, Иванна Коксал, Алла Долинцэ, Виктор Гайчук, Владимир Головатюк, Адела Рэйляну, Корнелиу Фуркулицэ, Виктор Бологан, Владимир Односталко, Раду Мудряк, Владимир Цуркан, Иван Забунов, Петру Бурдужа, Олег Тетеря, Татьяна Кунецки, Гаик Вартанян. По одномандатным округам - Зинаида Гречаная, Ирина Лозован, Владимир Миздренко, Алла Пилипецкая, Александр Усатый, Александр Нестеровский, Олег Савва, Олег Липский, Василе Боля, Влад Батрынча, Адриан Лебединский, Григоре Новак, Александру Жолнач, Кирилл Татарлы, Александр Суходольский, Федор Гагауз и Георгий Пара.

Виорел Гырбу
© Sputnik /
Гырбу: Молдова может остаться без парламента на несколько лет

Второй по численности стала фракция демократов – 30 депутатов. По спискам этого политформирования в парламент прошли Андриан Канду, Константин Ботнарь, Моника Бабук, Василе Бытка, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Владимир Андронаке, Отилия Дрэгуцану, Светлана Ротунду, Виолетта Иванова, Ангел Агаке, Владимир Витюк, Игорь Время. А по одномандатным округам - Олег Сырбу, Ион Леука, Корнелиу Падневич, Еуджениу Никифорчук, Георге Брашовицки, Элеонора Граур, Николае Чубук, Людмила Гузун, Владимир Плахотнюк, Павел Филип, Александр Жиздан, Григоре Репещук, Александру Ботнарь, Генадие Буза, Думитру Дьяков, Ефросинья Крецу и Елена Бакалу.

Выборы в Молдове: местные тонкости и большая политика>>>

Политический блок ACUM представлен 26 депутатами. По спискам в парламент попали Александр Слусарь, Игорь Гросу, Игорь Мунтяну, Октавиан Цыку, Лилиана Николаеску-Онофрей, Сергей Литвиненко, Кирилл Моцпан, Дину Плынгэу, Оазу Нантой, Мариан Раду, Дойна Герман, Арина Спэтару, Вероника Рошка, Стела Макарь. Депутаты-одномандатники от ACUM: Мария Чобану, Лилиан Карп, Ливиу Вовк, Инга Григориу, Юрие Реницэ, Владимир Боля, Дан Перчун, Михаил Попшой, Андрей Нэстасе, Петру Фрунзе, Майя Санду и Думитру Алаиба.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какой может быть возможная коалиция в парламенте

Еще одной политической силой, прошедшей в парламент, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. По партийным спискам прошли Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску, а по одномандатным округам - Илан Шор и Марина Таубер.

Также в парламенте нового созыва насчитывается три независимых депутата (от одномандатных округов) – Ион Гроза, Александр Олейник и Виорел Мелник.

"Королевство" Молдовы: от выборов до деления власти - один шаг>>>

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (74)

По теме

Первое заседание парламента: обращение президента и дальнейшие сценарии
Депутаты Партии "Шор" в парламенте Молдовы будут в оппозиции
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кто стал победителем и финалистом конкурса European Tree of the Year 2019
Додон: необходимо восстановить доверие граждан к институтам власти
Игорь Додон об ответственности политического класса - видео
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться