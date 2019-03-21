Как выглядит парламент Молдовы: список всех депутатов

У Молдовы есть парламент: первое заседание состоялось, сформированы три фракции. Что ждет законодательный орган дальше.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Парламент Молдовы сформирован - в четверг состоялось учредительное заседание высшего законодательного органа страны. Уже образованы и первые фракции. Определиться смогли только три политические силы, из четырех представленных в парламенте - социалисты, демократы и Партия "Шор".

© Sputnik / Miroslav Rotari Топ-5 тезисов президента Молдовы на первом заседании парламента страны

Председателем фракции ПСРМ стала Зинаида Гречаная, лидером фракции ДПМ - Павел Филип, главой фракции "Шор" - Илан Шор. Андрей Нэстасе, избранных от блока ACUM (в него входят партии PAS-DA), заявил, что не готов ответить на вопрос о формировании фракции и выйдет с соответствующим заявлением позднее.

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После формирования всех фракций в парламенте избирается спикер, вице-председатели, а также создается постоянное бюро высшего законодательного органа. В целом, по закону, парламентские фракции могут быть сформированы в течение 10 дней с момента проведения первого заседания высшего законодательного органа.

Как выглядит парламент

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. По партийным спискам от этого политформирования прошли Ион Чебан, Эдуард Смирнов, Богдан Цырдя, Иванна Коксал, Алла Долинцэ, Виктор Гайчук, Владимир Головатюк, Адела Рэйляну, Корнелиу Фуркулицэ, Виктор Бологан, Владимир Односталко, Раду Мудряк, Владимир Цуркан, Иван Забунов, Петру Бурдужа, Олег Тетеря, Татьяна Кунецки, Гаик Вартанян. По одномандатным округам - Зинаида Гречаная, Ирина Лозован, Владимир Миздренко, Алла Пилипецкая, Александр Усатый, Александр Нестеровский, Олег Савва, Олег Липский, Василе Боля, Влад Батрынча, Адриан Лебединский, Григоре Новак, Александру Жолнач, Кирилл Татарлы, Александр Суходольский, Федор Гагауз и Георгий Пара.

Второй по численности стала фракция демократов – 30 депутатов. По спискам этого политформирования в парламент прошли Андриан Канду, Константин Ботнарь, Моника Бабук, Василе Бытка, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Владимир Андронаке, Отилия Дрэгуцану, Светлана Ротунду, Виолетта Иванова, Ангел Агаке, Владимир Витюк, Игорь Время. А по одномандатным округам - Олег Сырбу, Ион Леука, Корнелиу Падневич, Еуджениу Никифорчук, Георге Брашовицки, Элеонора Граур, Николае Чубук, Людмила Гузун, Владимир Плахотнюк, Павел Филип, Александр Жиздан, Григоре Репещук, Александру Ботнарь, Генадие Буза, Думитру Дьяков, Ефросинья Крецу и Елена Бакалу.

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Политический блок ACUM представлен 26 депутатами. По спискам в парламент попали Александр Слусарь, Игорь Гросу, Игорь Мунтяну, Октавиан Цыку, Лилиана Николаеску-Онофрей, Сергей Литвиненко, Кирилл Моцпан, Дину Плынгэу, Оазу Нантой, Мариан Раду, Дойна Герман, Арина Спэтару, Вероника Рошка, Стела Макарь. Депутаты-одномандатники от ACUM: Мария Чобану, Лилиан Карп, Ливиу Вовк, Инга Григориу, Юрие Реницэ, Владимир Боля, Дан Перчун, Михаил Попшой, Андрей Нэстасе, Петру Фрунзе, Майя Санду и Думитру Алаиба.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какой может быть возможная коалиция в парламенте

Еще одной политической силой, прошедшей в парламент, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. По партийным спискам прошли Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску, а по одномандатным округам - Илан Шор и Марина Таубер.

Также в парламенте нового созыва насчитывается три независимых депутата (от одномандатных округов) – Ион Гроза, Александр Олейник и Виорел Мелник.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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