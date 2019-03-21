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Депутаты парламента блока ACUM

Размытые объяснения Нэстасе: почему в ACUM не договорились о фракции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (74)
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ACUM – единственная из четырех политических сил, представленных в высшем законодательном органе страны, кто пока не смог создать фракцию в парламенте нового созыва.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Представитель блока ACUM (в него входят партии PAS-DA) Андрей Нэстасе объяснил, почему им не удалось сформировать фракцию на первом заседании парламента Молдовы.

"Это наше решение, за которые мы все взяли ответственность. Немного терпения, и вы узнаете все формулы и формы, как мы будем действовать в парламенте. С уверенностью могу сказать, что, как и сейчас, мы будем едины, солидарны в решении задач, которые были поставлены", - сказал Нэстасе на пресс-конференции по итогам заседания парламента.

На вопрос о том, определились ли в ACUM с кандидатом на пост спикера парламента, лидер партии DA отметил размыто.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Преждевременно говорить в нынешних условиях, когда не сформировано какое-либо большинство, о делении функций и кресел в парламенте", - сказал Нэстасе.

К слову, на первом заседании парламента отсутствовала "боевая подруга" Нэстасе – глава PAS Майя Санду, которая предпочла визит в Брюссель.

ACUM – единственная из четырех политических сил, представленных в высшем законодательном органе страны, кто не смог создать фракцию.

Определиться смогли социалисты, демократы и Партия "Шор". Председателем фракции ПСРМ стала Зинаида Гречаная, лидером фракции ДПМ - Павел Филип, главой фракции "Шор" - Илан Шор.

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Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе 50 человек по партийным спискам, 51 по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков 8%.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (74)

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Теги:
Молдова, Парламент
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