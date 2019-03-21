Первый день работы парламента: депутаты не готовы выбирать спикера

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Народным избранникам не удалось перейти к формированию руководящих структур законодательного органа в рамках первого заседания парламента, которое состоялось в четверг, 21 марта. Ожидалось, что депутаты приступят к избранию спикера парламента и его заместителей. Однако процедура застопорилась на вопросе о формировании фракций, и в заседании был объявлен перерыв.

Первое заседание нового парламента Молдовы: онлайн-трансляция>>>

Учредительное заседание началось с выступления председателя Конституционного суда Михая Поалелунжь. С центральной трибуны глава КС объявил, что мандаты депутатов признаны действительными и поздравил парламентариев с началом работы.

Додон призвал депутатов к компромиссу

С речью перед депутатами выступил президент Молдовы Игорь Додон. Он подчеркнул, что необходимо восстановить доверие граждан к институтам власти.

"Люди ждут от нас диалога для изменения ситуации в стране, для нахождения компромисса по важным вопросам. Сейчас люди смотрят на нас с надеждой", - сказал президент.

Додон предложил депутатам сесть за стол переговоров и сформировать большинство. Глава государства заявил, что каждая из парламентских фракций отдельно будет приглашена на консультации в администрацию президента.

Спикер пока не виден

Ожидалось, что в рамках сегодняшнего заседания будут сформированы фракции политических партий, а затем депутаты перейдут к избранию руководства парламента - спикера, вице-председателей и Постоянного бюро высшего законодательного органа.

© Sputnik / Miroslav Rotari Топ-5 тезисов президента Молдовы на первом заседании парламента страны

Однако о создании фракций объявили только три политсилы - Партия социалистов, Демократическая партия и партия "Шор".

Представитель избирательного блока ACUM Андрей Нэстасе сказал, что депутаты, избранные от блока, не готовы создать фракцию. О своем решении депутаты ACUM заявят дополнительно.

В результате председательствующий на первом заседании парламента Эдуард Смирнов, старейший депутат в новом созыве, объявил о перерыве. О возобновлении заседания будет объявлено дополнительно.

По закону, парламентские фракции могут быть сформированы в течение 10 дней с момента проведения первого заседания высшего законодательного органа.

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