Филип о том, когда состоится следующее заседание парламента Молдовы

Глава демократической фракции - о переговорах по созданию коалиции в парламенте Молдовы нового созыва: дискуссии, возможно, начнутся на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Председатель фракции Демократической партии Молдовы Павел Филип рассказал, что следующее заседание парламента состоится, когда будет создано большинство в высшем законодательном органе страны.

"Следующее заседание парламента, думаю, состоится тогда, когда удастся сформироваться парламентское большинство. Потому что нет смысла проводить еще одно заседание, если там нечего делать, если нет парламентского большинства", - сказал Филип.

Однако пока политическим силам, прошедшим в парламент, не удалось договориться о коалиции. Хотя попыток было уже несколько. Так, в блоке ACUM, в который входят партии PAS-DA, заявили об отказе от переговоров как с демократами, так и с социалистами. На вопрос журналистов, возможна ли коалиция между демократами и социалистами, Филип ответил уклончиво.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как выглядит парламент Молдовы: список всех депутатов

"Сейчас можно долго заниматься умственными упражнениями, но я не тот человек, кто занимается этим. Но я дам ответы на ваши вопросы, когда эти ответы будут. У меня прагматичный подход. Не могу сказать ничего в этом смысле. Пока не было никаких дискуссий. Было только несколько предложений со стороны Демократической партии блоку ACUM. Эти предложения были отклонены", - отметил он.

Демократ отметил, что "конечно, гораздо проще быть в оппозиции – легче протестовать, чем управлять".

"Надеюсь, что со следующей недели начнутся эти дискуссии и между другими парламентскими фракциями", - подчеркнул Филип.

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Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе 50 человек по партийным спискам, 51 по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков 8%.

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