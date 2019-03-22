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Первое заседание парламента 2019

Игорь Додон рассказал, когда продолжится учредительное заседание парламента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (75)
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На первом заседании депутаты не смогли приступить к избранию руководства парламента.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон напомнил, что по закону, у депутатов парламента есть десять дней, чтобы заявить о создании фракции. После истечения этого срока парламентские фракции уже не могут быть сформированы.

"На первом заседании парламента были сформированы три фракции. Остается неясной ситуация с блоком ACUM, - заметил Додон в эфире одного из национальных телеканалов. - У них есть десять дней на размышления. После того как пройдут десять дней, по процедуре, они уже не смогут создать фракцию".

Додон выступит посредником

Комментируя решение о перерыве в заседании парламента, глава государства сказал, что было бы идеально, чтобы парламентское большинство было создано уже на первом заседании.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Люди устали и надеются, что политики сумеют найти компромисс во имя будущего страны, - заметил Додон, подчеркнув, что отказ некоторых политиков от переговоров может обернуться против них.

"С тех, кто не хочет говорить вообще, спросят граждане. Необходимы политические дискуссии", - считает президент Молдовы.

Глава государства заявил, что выступит посредником между политическими силами, представленными в парламенте, и инициирует встречи с представителями каждой из партий.

"Очевидно, что требуется вмешательство посредника, которым мог бы стать президент страны", - сказал Игорь Додон. Президент заявил, что на следующей неделе пригласит все партии для переговоров. "Место и время будут определены", - отметил он.

По словам главы государства, к диалогу будут приглашены прежде всего представители ПСРМ, ДПМ и блока ACUM, так как другие силы, включая независимых депутатов, не влияют на формирование парламентского большинства. 

"Будет возможность отдельно со всеми поговорить, выяснить позиции каждого", - пояснил Додон.

Когда продолжится заседание парламента

По мнению президента, на следующей неделе заседание парламента не состоится.

"Думаю, вероятнее всего, до начала апреля заседания не будет", - сказал Додон, заметив, что вопрос о создании парламентского большинства вряд ли удастся решить до этого срока.

Депутаты парламента блока ACUM
© Sputnik / Miroslav Rotari
Размытые объяснения Нэстасе: почему в ACUM не договорились о фракции

В то же время глава государства напомнил, что если парламент не начнет свою деятельность в течение трех месяцев, то не остается иного выхода, кроме роспуска законодательного органа и назначения досрочных выборов.

"Этот бойкот не может длиться бесконечно", - заявил Додон, комментируя ситуацию в законодательном органе.

Народным избранникам не удалось перейти к формированию руководящих структур законодательного органа в рамках первого заседания парламента, которое состоялось в четверг, 21 марта. Ожидалось, что депутаты приступят к избранию спикера парламента и его заместителей. Однако процедура застопорилась на вопросе формирования фракций, и в заседании был объявлен перерыв.

Единственным формированием, не сумевшим определиться в вопросе о создании фракции, оказался блок ACUM (партии PAS-DA). Один из лидеров блока, Андрей Нэстасе, заявил, что об их решении будет сообщено в обусловленные законом сроки.

Председателем фракции ПСРМ стала Зинаида Гречаная, лидером фракции ДПМ - Павел Филип, главой фракции "Шор" - Илан Шор.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (75)

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Теги:
парламент
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