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Первое заседание парламента 2019

Додон: без большинства с ПСРМ не решить проблемы цен на газ и экспорта в РФ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (75)
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Социалисты являются теми партнерами, которым доверяют в России, заявил президент Молдовы.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Если фракция Партии социалистов не будет участвовать в формировании парламентского большинства, то власти будет очень сложно решить проблему тарифов на природный газ и экспорта в Россию. Это мнение президент Молдовы Игорь Додон высказал в эфире одного из национальных телеканалов в четверг вечером.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Игорь Додон рассказал, когда продолжится учредительное заседание парламента

Перечислив самые актуальные темы в отношениях с РФ, в том числе вопросы экспорта, тарифов на газ, проблемы трудовых мигрантов из Молдовы, глава государства подчеркнул, что 1 января 2020 года закончится текущий контракт на поставку газа из России. Если в Молдове к тому времени не будет договороспособного партнера, то при обсуждении нового тарифа у Кишинева могут возникнуть большие трудности, считает Додон.

"Правительство, парламентское большинство должны в глазах россиян быть партнером, с которым можно говорить. Они не будут обсуждать важные темы неизвестно, с кем. Если в Молдове не будет правительства, парламентского большинства, в котором примут участие социалисты, то, поверьте, у нас будут проблемы", - добавил глава государства.

По словам президента, чтобы справиться с этой ситуацией необходимо парламентское большинство с участием Партии социалистов.

"Чтобы найти решения, на мой взгляд, не обойтись без того, чтобы у власти были социалисты, потому что они являются теми партнерами, которым доверяют в России", - заявил Игорь Додон.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (75)

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Теги:
Молдова, политика, Игорь Додон
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