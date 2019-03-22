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Первое заседание парламента 2019

Особенности молдавской политики: какие сюрпризы возможны в новом парламенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (76)
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Проблема парламента нового созыва и варианты развития событий в высшем законодательном органе страны: эксперт проанализировал, что тормозит работу молдавских депутатов.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik, Елена Комолова. Молдова пережила парламентские выборы - известны имена прошедших в высший законодательный орган депутатов, но самое интересное только впереди. Народные избранники так и не смогли не то, чтобы прийти к общему знаменателю, но даже начать переговоры по созданию коалиции. Работа парламента фактически стоит на месте. Каковы возможные сценарии развития событий, может ли парламент обойтись без большинства, и кто именно тормозит работу высшего законодательного органа, в комментарии Sputnik рассказал политолог Борис Шаповалов.

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Учредительное заседание парламента Молдовы выдалось не совсем успешным – лишь три политические силы из четырех, которые прошли в законодательный орган, смогли сформировать фракции. Отличился блок ACUM, представители которого (дуэт партий PAS-DA), судя по всему, так и не смогли договориться о своей дальнейшей работе.

"Первое заседание парламента с юридической точки зрения предназначено для формирования фракций и руководящих органов – спикера и его заместителей. Но, к сожалению, этого не произошло, потому что были учреждены только три фракции – социалистов, демократов и Партии "Шора", - сказал Шаповалов.

Проблема парламента нового созыва

Эксперт отметил, что сборное политическое формирование ACUM, казалось бы, одинаковых по идеологии партий, но разное по своему составу не смогло договориться.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Это говорит о том, что они и дальше будут так работать. Вроде бы, они набрали 26 мандатов, но к конструктивной работе не готовы. За месяц после выборов в ACUM не смогли сформировать свою фракцию", - констатировал собеседник.

Видимо, как считает эксперт, в итоге они создадут две или три фракции по партийному принципу – от PAS, от DA, и от группы депутатов, которые как бы шли в этом блоке, но позиционировали себя как независимые.

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"Они будут вносить какую-то дезорганизацию в работу парламента, постоянно выступать с какими-то заявлениями, больше работать на публику, заниматься самопиаром, а не конкретными делами. Проблема парламента Х созыва, думаю, будет именно в депутатах этого блока", - полагает политолог.

Парламентские сценарии, или три варианта игр фракций

Согласно местному законодательству, в течение 10 дней после первого заседания парламента должны быть сформированы все фракции. То есть у блока ACUM еще осталось время, чтобы определиться. Как только будут сформированы все фракции, парламент будет готов к избранию спикера и его заместителей.

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"Чтобы избрать председателя парламента и его замов – надо договориться о парламентском большинстве. Мы видим, что парламентского большинства нет", - сказал Шаповалов.

Ранее социалисты, а также демократы предлагали каждый со своей стороны сесть за стол переговоров с ACUM, но представители блока эти приглашения к обсуждению отвергли.

"Сейчас мы видим, что лидер PAS Майя Санду со своим замом уехала в Брюссель на какие-то консультации. Можно предположить, что блок ACUM, скорее всего, распадется. Возможно, там будет какая-то часть, которая поддержит союз с демократами", - отметил Шаповалов.

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По его мнению, ACUM – это не самостоятельные политические игроки, так как они поддерживаются идеологические, финансово и информационно Брюсселем. "Это всем понятно. Соответственно, на них будет оказано давление – и они сформируют очередной альянс за европейскую демократию. Демократы как правили, так и будут править. Это первый сценарий", - пояснил аналитик.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как считает эксперт, сам факт того, что Санду и часть депутатов ACUM уехали в Брюссель, говорит, что ведутся какие-то переговоры, чтобы сформировать это большинство.

"Второй вариант – политики не смогут договориться, и в стране будут организованы досрочные выборы. Они могут совпасть с местными выборами", - сказал Шаповалов.

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Третий вариант, как отметил аналитик, возможен, если смогут договориться демократы и социалисты.

"Но пока ни одни, ни другие таких шагов по направлению друг к другу не делали, и таких заявлений не было. Хотя, это тоже неплохой вариант с точки зрения и того, что и те, и другие, несмотря на их многие различия, все-таки стоят на государственных позициях", - заявил эксперт.

Парламент без большинства

По мнению эксперта, парламент без большинства существовать не сможет.

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"Это будет базар, постоянный торг и перекупка. Нет. Скорее всего, часть ACUM переметнется или их купят. Это будет тот сборный парламент нелегитимный, который был до сих пор. Президент же четко обозначил свою позицию – такое большинство он не примет", - заключил Шаповалов.

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе 50 человек по партийным спискам, 51 по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков 8%.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (76)

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Теги:
политика, Молдова, парламент
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