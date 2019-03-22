Особенности молдавской политики: какие сюрпризы возможны в новом парламенте

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik, Елена Комолова. Молдова пережила парламентские выборы - известны имена прошедших в высший законодательный орган депутатов, но самое интересное только впереди. Народные избранники так и не смогли не то, чтобы прийти к общему знаменателю, но даже начать переговоры по созданию коалиции. Работа парламента фактически стоит на месте. Каковы возможные сценарии развития событий, может ли парламент обойтись без большинства, и кто именно тормозит работу высшего законодательного органа, в комментарии Sputnik рассказал политолог Борис Шаповалов.

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Учредительное заседание парламента Молдовы выдалось не совсем успешным – лишь три политические силы из четырех, которые прошли в законодательный орган, смогли сформировать фракции. Отличился блок ACUM, представители которого (дуэт партий PAS-DA), судя по всему, так и не смогли договориться о своей дальнейшей работе.

"Первое заседание парламента с юридической точки зрения предназначено для формирования фракций и руководящих органов – спикера и его заместителей. Но, к сожалению, этого не произошло, потому что были учреждены только три фракции – социалистов, демократов и Партии "Шора", - сказал Шаповалов.

Проблема парламента нового созыва

Эксперт отметил, что сборное политическое формирование ACUM, казалось бы, одинаковых по идеологии партий, но разное по своему составу не смогло договориться.

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"Это говорит о том, что они и дальше будут так работать. Вроде бы, они набрали 26 мандатов, но к конструктивной работе не готовы. За месяц после выборов в ACUM не смогли сформировать свою фракцию", - констатировал собеседник.

Видимо, как считает эксперт, в итоге они создадут две или три фракции по партийному принципу – от PAS, от DA, и от группы депутатов, которые как бы шли в этом блоке, но позиционировали себя как независимые.

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"Они будут вносить какую-то дезорганизацию в работу парламента, постоянно выступать с какими-то заявлениями, больше работать на публику, заниматься самопиаром, а не конкретными делами. Проблема парламента Х созыва, думаю, будет именно в депутатах этого блока", - полагает политолог.

Парламентские сценарии, или три варианта игр фракций

Согласно местному законодательству, в течение 10 дней после первого заседания парламента должны быть сформированы все фракции. То есть у блока ACUM еще осталось время, чтобы определиться. Как только будут сформированы все фракции, парламент будет готов к избранию спикера и его заместителей.

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"Чтобы избрать председателя парламента и его замов – надо договориться о парламентском большинстве. Мы видим, что парламентского большинства нет", - сказал Шаповалов.

Ранее социалисты, а также демократы предлагали каждый со своей стороны сесть за стол переговоров с ACUM, но представители блока эти приглашения к обсуждению отвергли.

"Сейчас мы видим, что лидер PAS Майя Санду со своим замом уехала в Брюссель на какие-то консультации. Можно предположить, что блок ACUM, скорее всего, распадется. Возможно, там будет какая-то часть, которая поддержит союз с демократами", - отметил Шаповалов.

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По его мнению, ACUM – это не самостоятельные политические игроки, так как они поддерживаются идеологические, финансово и информационно Брюсселем. "Это всем понятно. Соответственно, на них будет оказано давление – и они сформируют очередной альянс за европейскую демократию. Демократы как правили, так и будут править. Это первый сценарий", - пояснил аналитик.

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Как считает эксперт, сам факт того, что Санду и часть депутатов ACUM уехали в Брюссель, говорит, что ведутся какие-то переговоры, чтобы сформировать это большинство.

"Второй вариант – политики не смогут договориться, и в стране будут организованы досрочные выборы. Они могут совпасть с местными выборами", - сказал Шаповалов.

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Третий вариант, как отметил аналитик, возможен, если смогут договориться демократы и социалисты.

"Но пока ни одни, ни другие таких шагов по направлению друг к другу не делали, и таких заявлений не было. Хотя, это тоже неплохой вариант с точки зрения и того, что и те, и другие, несмотря на их многие различия, все-таки стоят на государственных позициях", - заявил эксперт.

Парламент без большинства

По мнению эксперта, парламент без большинства существовать не сможет.

"Это будет базар, постоянный торг и перекупка. Нет. Скорее всего, часть ACUM переметнется или их купят. Это будет тот сборный парламент нелегитимный, который был до сих пор. Президент же четко обозначил свою позицию – такое большинство он не примет", - заключил Шаповалов.

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе 50 человек по партийным спискам, 51 по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков 8%.

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