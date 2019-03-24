В Молдове - опять выборы: сколько избирательных кампаний пройдет в 2019 году

До конца этого года нашу страну ждут еще, как минимум, две избирательные кампании, или, как максимум, три, если партии, вошедшие в парламент, так и не смогут договориться о создании коалиции.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Отсутствие коалиции в молдавском парламенте, а также последующие переговоры о ее создании (пока даже туманно никто не может очертить контуры будущего политического союза) создают реальную вероятность того, что в стране могут заново пройти парламентские выборы. По крайней мере, эксперты не исключают этот вариант, рассуждая о возможных сценариях.

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При этом стоит понимать, что летом в Молдове должны состояться местные выборы, так как в июне у мэров городов и сел официально истекает срок полномочий. По закону, дата всеобщих местных выборов назначается постановлением парламента не менее, чем за 60 дней до голосования. Учитывая тот факт, что предыдущие всеобщие местные выборы состоялись 14 июня 2015 года, также в июне - 14 числа - истекают мандаты действующих примаров.

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Таким образом, местные выборы должны быть организованы после этой даты, и первым подходящим днем является воскресенье - 16 июня (при условии, что это утвердит парламент). По итогам прошлых выборов, состоявшихся в 2015 году, были избраны 898 примаров, 1 116 районных советников и 10 564 сельских и городских советников.

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Также в этом году должны пройти выборы башкана Гагаузии. Ранее депутаты Народного собрания перенесли дату выборов на 30 июня, несмотря на то, что в сентябре прошлого года сами же назначили голосование на 19 мая. Сразу после случившегося президент Игорь Додон обсудил ситуацию с действующим башканом Ириной Влах и выразил свою озабоченность.

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Таким образом, после прошедших в феврале парламентских выборов и консультативного референдума в Молдове до конца этого года ожидается еще две избирательные кампании. По крайней мере, это обязательный минимум.

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