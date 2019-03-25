Президент Молдовы призвал лидеров партий, прошедших в парламент, к диалогу

"Вакуум во власти" - так глава республики Игорь Додон обрисовал ситуацию в парламенте после выборов и обратился к партиям, которые прошли в законодательный орган, чтобы они приступили к дискуссиям.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон официально пригласил лидеров партий, прошедших в парламент республики, к диалогу. Об этом он заявил в рамках брифинга в понедельник.

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Глава республики констатировал, что с момента утверждения результатов голосования прошедшие в законодательный орган силы до сих пор не приступили к обсуждению вопроса формирования парламентского большинства.

"На данный момент у нас политическая блокировка... Создан вакуум политической власти. Такая ситуация не может долго продолжаться. Согласно Конституции, если в течение трех месяцев в парламенте не принимаются законы, у президента есть право распустить парламент и объявить досрочные выборы. Но, думаю, что не надо ждать трех месяцев, необходимо провести серьезные дискуссии с партиями, которые могут сформировать большинство", - сказал Додон.

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По его словам, партии должны признать - либо они могут договориться и сформировать коалицию, или страна начинает готовиться к досрочным выборам. Он отметил, что "как президент решил разрубить этот Гордиев узел политического блокирования и призвать к партии к диалогу".

Дискуссии, как пояснил президент, будут вестись с каждым политформированием по отдельности на нейтральной территории – в администрации главы республики.

"Хочу проинформировать и официально пригласить во вторник следующие партии – лидера Партии социалистов Зинаиду Гречаную в 14.00, главу Демпартии Владимира Плахотнюка – в 15.00, представителей блока ACUM Майю Санду и Андрея Нэстасе – в 16.00. У этих партий достаточно мандатов для формирования коалиции", - сказал Додон.

Как пояснил президент, после дискуссий с каждым из политформирований будет объявлено, какие шаги будут сделаны дальше.

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе 50 человек по партийным спискам, 51 по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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