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"Да, решим, думаем": что ответили партии, которые Додон пригласил к диалогу

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Президент Молдовы Игорь Додон пригласил партии к диалогу: социалисты готовы, демократы утверждают, что, вероятнее всего, ответ будет положительным, а в блоке ACUM - обсудят предложение главы республики.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. На вторник, 26 марта, в администрации президента Молдовы Игоря Додона намечены дискуссии с лидерами партий, которые прошли в парламент. Глава республики официально пригласил политиков к диалогу, однако четкий ответ, примут ли участие в дискуссиях, пока дали не все.

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Представитель Партии социалистов Василе Боля в комментарии Sputnik отметил, что ПСРМ примет участие в диалоге с главой республики. По его словам, лидер партии Зинаида Гречаная решит, кто войдет в состав команды, которая ее сопроводит для участия в этих дискуссиях.

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Как заявил Sputnik пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталий Гамурарь, "ответ на приглашение господина президента будет дан после обсуждения на протяжении сегодняшнего дня или завтра утром".

"Отмечу, что ДПМ остается открытой для диалога, поэтому, вероятнее всего, ответ будет положительным. Мы понимаем сложность созданной ситуации, а также уровень ответственности, лежащей на политических партиях, вошедших в парламент, о чем мы не перестаем напоминать вот уже на протяжении, как минимум, нескольких недель", - сказал Гамурарь.

По его словам, относительно возможного состава команды, нельзя ничего сказать.

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Представитель ACUM Михаил Попшой в комментарии Sputnik отметил, что приглашение президента обсудят внутри блока.

"Обсудим и выйдем с реакцией, как только будет решение в этом смысле", - пояснил он.

Как сообщают местные СМИ, в понедельник, в 16.00, у блока ACUM состоится заседание, на котором будет принято решение, примут ли они участие в дискуссиях с президентом.

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Президент готов к диалогу

В понедельник глава республики, комментируя нынешнюю ситуацию с парламентом после выборов, отметил, что "создан вакуум политической власти". Он подчеркнул, что намерен разрубить этот Гордиев узел политического блокирования власти и пригласить партии к диалогу, которые запланированы на вторник, 26 марта. Встречи, как пояснил президент, планируется провести с каждым политформированием по отдельности в администрации главы республики.

Беседа с лидером Партии социалистов Зинаидой Гречаной намечена на 14.00, с главой Демпартии Владимиром Плахотнюком – на 15.00, а с представителями блока ACUM Майей Санду и Андреем Нэстасе – в 16.00.

Результаты выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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