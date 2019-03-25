Сколько готово потратить правительство Молдовы на реинтеграцию страны

Молдавские власти вынесли на публичное обсуждение проекты, которые планируется внедрить в селах Зоны безопасности в 2019 году.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Порядка 15 миллионов леев готово выделить министерство финансов Молдовы на внедрение проектов по реинтеграции страны. Соответствующее решение правительства вынесено на публичное обсуждение.

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Как отмечают авторы документа, в течение февраля текущего года был проведен конкурс, на котором специальная комиссия отобрала лучшие идеи, предложенные администрацией сел, расположенных в Зоне безопасности. В итоге, из 96 проектов отобраны 35. Они касаются модернизации образовательной системы, развития культуры и спорта, реабилитации сетей водоснабжения и уличного освещения.

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Подобная программа действует в Молдове с 2014-го года. В минувшем 2018 году правительство также выделило 15 миллионов леев на реализацию 49-ти проектов по реинтеграции страны. В частности, была предоставлена материальная помощь в размере 100 тысяч леев лицеям в Тирасполе, Бендерах, Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице, гимназиям в Коржова и Роги в Дубоссарском районе. Финансирование в размере 5,7 миллионов было предусмотрено для модернизации уличного освещения, 6 миллионов леев - на ремонт школ и детских садов, зданий культурного назначения и систем водоснабжения.

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