18:24 25 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.26
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Флаг Республики Молдова

Сколько готово потратить правительство Молдовы на реинтеграцию страны

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
Получить короткую ссылку
78 0 0

Молдавские власти вынесли на публичное обсуждение проекты, которые планируется внедрить в селах Зоны безопасности в 2019 году.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Порядка 15 миллионов леев готово выделить министерство финансов Молдовы на внедрение проектов по реинтеграции страны. Соответствующее решение правительства вынесено на публичное обсуждение.

Додон: необходимо восстановить доверие граждан к институтам власти
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Додон об ответственности политического класса - видео

Как отмечают авторы документа, в течение февраля текущего года был проведен конкурс, на котором специальная комиссия отобрала лучшие идеи, предложенные администрацией сел, расположенных в Зоне безопасности. В итоге, из 96 проектов отобраны 35. Они касаются модернизации образовательной системы, развития культуры и спорта, реабилитации сетей водоснабжения и уличного освещения.

Топ-5 тезисов президента Молдовы на первом заседании парламента страны>>>

Подобная программа действует в Молдове с 2014-го года. В минувшем 2018 году правительство также выделило 15 миллионов леев на реализацию 49-ти проектов по реинтеграции страны. В частности, была предоставлена материальная помощь в размере 100 тысяч леев лицеям в Тирасполе, Бендерах, Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице, гимназиям в Коржова и Роги в Дубоссарском районе. Финансирование в размере 5,7 миллионов было предусмотрено для модернизации уличного освещения, 6 миллионов леев - на ремонт школ и детских садов, зданий культурного назначения и систем водоснабжения.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

В Приднестровье рассказали о ситуации в Зоне безопасности
Лесник: помогает ли ОБСЕ реинтеграции Молдовы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Романтика и любовь в СССР: как ходили на свидания наши мамы и папы - фото
Лайнер Viking Sky тонул у берегов Норвегии: страшные кадры пассажиров
Станции для зарядки электромобилей
Заряди свою Теслу: где в Кишиневе есть электрозаправки

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться